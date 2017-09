Jordan Lukaku helpt Lazio aan felbevochten zege tegen Genoa met assist

Brussel - Lazio Roma heeft zondag op de vierde speeldag in de Italiaanse Serie A een 2-3 overwinning geboekt op het veld van Genoa. Invaller Jordan Lukaku zette Ciro Immobile met een assist op weg naar de 1-2.

Lazio opende via Bastos (13.) de score, maar moest na de 1-1 van Pietro Pellegri (57.) opnieuw beginnen. Lukaku, die op de bank startte, werd voor de leeuwen gegooid in de 64e minuut en toonde vier minuten later meteen zijn waarde. De Rode Duivel buffelde zich voorbij zijn tegenstander en legde de 1-2 panklaar voor Immobile. Lang konden de Romeinse bezoekers deze keer niet genieten van de voorsprong. Opnieuw Pellegri (73.) bracht de score in evenwicht. Tien minuten voor tijd scoorde Immobile echter alsnog de winnende treffer. Met 10 op 12 staat Lazio op de vierde plaats achter de nog steeds ongeslagen clubs Napoli, Juventus en Inter.