Praet geeft assist en bedwingt met Sampdoria het Atalanta van Castagne

Dennis Praet heeft zich deze namiddag van zijn beste kant laten zien. De ex-Anderlechtspeler, tegenwoordig steeds vaker in de basis te vinden bij zijn club Sampdoria, gaf een assist aan zijn ploegmaat Karol Linetty. Sampdoria was door een goal van Cristante in de eerste helft op achterstand gekomen, maar via Zapata en Caprari kon de thuisploeg al vroeg in de tweede helft haar achterstand ombuigen in een voorsprong. Het doelpunt van Linetty, waarvoor Praet dus de assist gaf, legde de eindstand vast: het werd 3-1. Praet speelde de hele wedstrijd, bij Atalanta kwam ex-Genkenaar Timothy Castagne niet van de bank.