Juventus verliest topper van Lazio in eigen huis na penaltymisser Dybala

Juventus heeft zaterdag een zeldzame thuisnederlaag geleden. De Italiaanse kampioen verloor op de achtste speeldag van de Serie A met 1-2 van Lazio Rome.

Douglas Costa (23.) bracht Juventus op 1-0, maar Immobile zorgde bij aanvang van de tweede helft voor de gelijkmaker.

Wat een zinderend slot! Dybala mist een strafschop en @OfficiaSSLazio wint! ?? pic.twitter.com/94ys3CLEqV — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 14, 2017

. @ciroimmobile maakt meteen na de rust gelijk: 1-1! pic.twitter.com/EWxojfiDZK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) October 14, 2017

Diezelfde Immobile (54.) maakte er niet veel later via een penalty 1-2 van. Juventus drong aan, maar kwam niet meer tot scoren. Invaller Dybala kreeg in de slotseconde nog een unieke kans op de 2-2, maar de bezoekende doelman Strakosha pakte zijn strafschop. Bij Lazio ontbrak Jordan Lukaku met een hamstringblessure, die hij opliep bij de Rode Duivels.

Napoli voert, met een perfect rapport van 21 punten uit zeven duels, de stand aan. Inter, Juventus en Lazio volgen met 19 punten. AS Roma (15 punten) staat vijfde. Later op de avond staat in de Italiaanse hoofdstad nog de kraker tussen AS Roma en Napoli op de agenda.