Mertens botst op sublieme doelman van Inter: Napoli is maximum kwijt

Het heeft negen wedstrijden geduurd, maar Napoli is haar maximum van de punten in de Serie A kwijtgeraakt. Boosdoener van dienst was Internazionale, de nummer twee in de Italiaanse competitie. De absolute topmatch van speeldag 9 eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, al miste Mertens in de slotfase nog dé kans op de 1-0. Napoli stuitte de hele wedstrijd op een sublieme Samir Handanovic. Juventus kan morgen profiteren: als het wint van Udinese komt de Italiaanse landskampioen op drie punten van Napoli en één van Inter.