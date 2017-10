Higuaín duwt AC Milan nog wat dieper in de put

AC Milan heeft op speeldag 11 van de Serie A een vijfde seizoensnederlaag te verwerken gekregen. Landskampioen Juventus kwam in San Siro met 0-2 winnen dankzij twee doelpunten van Gonzalo Higuaín. Milan blijft zo aanmodderen in het klassement, terwijl Juventus het Napoli van Dries Mertens onder druk zet.

Higuaín opende halverwege de eerste helft de score met een schot op de rand van de zestien. In de tweede helft deed hij dat kunstje nog eens over vanaf een vergelijkbare positie, meteen zijn honderdste doelpunt in de Serie A. AC Milan kon geen vuist maken en verloor zo opnieuw. Milan staat voorlopig nog achtste, maar kan tegen het einde van het weekend nog dieper in het klassement wegzakken. Juventus staat voorlopig weer op gelijke hoogte met leider Napoli, dat zondag speelt tegen Sassuolo.