Internazionale blijft tweede in de Serie A nadat het met 1-2 won op het veld van Hellas Verona. Inter kwam in de eerste helft op voorsprong met dank aan een goal van Borja Valero. Een kwartier na de rust stelde Giampaolo Pazzini vanop de stip gelijk, maar even later stelde ex-Club Brugge speler Ivan Perisic de zege veilig voor Inter.