Geblesseerde Praet ziet zijn Sampdoria stunten tegen Juventus na dolle slotfase

Samdoria heeft gestunt op de 13e speeldag in de Serie A. De ploeg van Dennis Praet klopte landskampioen Juventus met 3-2. De Oude Dame stond in minuut 90 nog met zware 3-0 cijfers in het krijt, maar maakte het in de blessuretijd nog spannend. Het kwam echter niet verder dan de aansluitingstreffer en gaat zo verrassend onderuit. Een groot aandeel had Praet niet in de zege. Onze landgenoot moest al vroeg het veld verlaten met een blessure. Napoli, dat gisteren al won van AC Milan, loopt uit tot vier punten op de Bianconeri.

Praet stond bij de thuisploeg in de basis, maar speelde tegen de landskampioen nog geen halfuur mee. Na een zware tackle van Stephan Lichtsteiner vroeg de voormalige Gouden Schoen in de 28e minuut om vervanging. Net voor die wissel had Gonzalo Higuain de weg naar de netten gevonden, maar het doelpunt telde niet wegens buitenspel. Juventus was baas in de eerste helft, scoren lukte evenwel niet. Sampdoria toonde zich na de pauze veel efficiënter. Duvan Zapata (56.) opende de score, Lucas Toreira (71.) en Gianmarco Ferrari (79.) deelden Juve de genadeslag toe. De troepen van Massimiliano Allegri kwamen pas in de slotfase onder stoom, maar de penaltytreffer van Higauin (90.) en de schuiver van Dybala (90.+4) leverden niets meer op.

Juventus (31 ptn) heeft nu vier punten achterstand op competitieleider Napoli, dat zaterdag won van AC Milan (2-1). AS Roma en Inter (beiden 30 ptn) wonnen ook. Sampdoria staat na drie zeges op rij met 26 punten op een knappe zesde plaats.

