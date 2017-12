Inter pakt leidersplaats over van Mertens na hattrick van ex-Bruggeling

Internazionale is de nieuwe leider in de Serie A. De Nerazzurri zagen Napoli vrijdag al verliezen van Juventus en profiteerden daar maximaal van. In eigen huis ging Chievo met 5-0 voor de bijl. Grote man bij Inter was ex-Bruggeling Ivan Perisic.

De Kroatisch flankaanvaller scoorde namelijk een hattrick in San Siro. Perisic opende de score na 23 minuten met een volley in de rebound. Nadat Icardi er voor de rust nog 2-0 van had gemaakt, scoorde de ex-speler van Roeselare en Club Brugge al vroeg in de tweede helft zijn tweede van de middag.

Met zijn 5de doelpunt van het seizoen trapt Ivan Perisic Inter op voorsprong! #InterChievo pic.twitter.com/OoucVR8OJP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 december 2017

Chievo, met Samuel Bastien (ex-RSCA) de hele match tussen de lijnen, moest de kelk tot op de bodem ledigen. Skriniar maakte er op het uur 4-0 van, Perisic vervolledigde in de absolute slotfase zijn hattrick.

Inter laat geen spaander heel van Chievo Verona. Op het uur staat het 4-0 voor de club uit Milaan. #InterChievo pic.twitter.com/LBNlPtTysK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 december 2017

Foto: Photo News

Door de zege komt Inter alleen aan de leiding in de Serie A. Het springt over Napoli en telt één punt meer dan Mertens en co. Juventus is derde op twee punten. AS Roma is vierde, maar Nainggolan en co tellen wel een duel minder. Chievo staat twaalfde met twintig punten.