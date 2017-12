Kneusje van de Serie A pakt eerste punt tegen AC Milan dankzij goal van keeper in 95e minuut

AC Milan is met een valse noot begonnen aan het nieuwe tijdperk onder Gennaro Gattuso. Op bezoek bij Benevento, het kneusje van de Serie A met 0 punten en al 34 tegengoals in 15 matchen, werd het 2-2 na een onwaarschijnlijke slotfase. Benevento-doelman Alberto Brignoli kopte de vrije trap van de laatste kans binnen. Meteen goed voor het eerste punt voor Benevento in de Serie A ooit. En Gennaro Gattuso, die sprong uit zijn vel.

Flitsend was het allemaal niet bij AC Milan. Toch kwamen de Rossoneri laat in de eerste helft op voorsprong op het veld van de rode lantaarn, Giacomo Bonaventura kopte in twee tijden de 0-1 op het bord voor de bezoekers. Hij vond het kleinste gaatje van het doel, Benevento met een zuur gevoel naar de kleedkamers.

Tweede keer goede keer voor Bonaventura!#BeneventoMilan pic.twitter.com/AVnMBks5xt — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 3, 2017

Al na vijf minuten in de tweede helft hing de bodemploeg de bordjes echter op gelijke hoogte. Met een knappe streep bezorgde de Roemeen George Puscas Benevento de 1-1 tussenstand na 50 minuten spelen.

Puscas met de gelijkmaker, 1-1!Kan Benevento voor het eerst een punt pakken in de #SerieA?#BeneventoMilan pic.twitter.com/WV0ZhRiZwr — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) December 3, 2017

Toch klom AC Milan opnieuw op voorsprong, ditmaal na een goede inspanning van Bonaventura op rechts en een perfecte kopbaldoelpunt van Nikola Kalinic. De Kroaat leek Milan de drie punten te bezorgen… maar het liep uiteindelijk dus nog helemaal mis. Eerst kreeg Romagnoli een tweede geel en dus rood. Een strenge beslissing, maar de scheidsrechter was onverbiddelijk. Tegen tien man in het slotkwartier pakte Benevento uiteindelijk de laatste strohalm: doelman Brignoli was meegekomen naar voor en kopte een vrije trap vanop links prachtig binnen. Voor Benevento is het het eerste punt in de Serie A na 15 speeldagen.