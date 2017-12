Geen Dries “Diego” Mertens: Napoli verliest clash met Juventus door doelpunt van ex-speler Higuain

De spanning in de Italiaanse Serie A blijft enorm. Napoli ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen Juventus en kan dit weekend voor het eerst dit seizoen leider af zijn. Dries Mertens beleefde een frustrerende avond bij de Partenopei.

Napoli speelde in zijn typische 4-3-3 met Mertens in de spits en zette de bezoekers uit Turijn meteen onder druk. Juve had het knap lastig met de hoge druk van de thuisploeg maar Napoli kon niet profiteren van dom balverlies van Pjanic. Daarna kon een jagende Mertens een al te rustige Buffon net niet verrassen. In de twaalfde minuut scoorde de Oude Dame wel met zijn eerste kans. Costa naar Dybala en Dybala naar Higuain. De ex-topscorer van Napoli faalde niet oog in oog met Reina: 0-1. Meteen goed voor de 44e wedstrijd op rij dat Juve een goal maakt, een record in de Serie A.

Het volgepakte San Paolo werd er plots heel stil van en Napoli was even van slag. Niet veel later trapte Benatia de bal na een corner in de volley net over. Napoli had het moeilijk om de drietand Insigne-Mertens-Callejon in stelling te brengen. Insigne probeerde dan maar een penalty te versieren, zonder succes. Op het halfuur moest Buffon toch eens ingrijpen op een krul van de kleine Italiaan.

Vlak voor de rust ging een gefrustreerde Mertens, in de tang tussen Chiellini en Benatia, op de bon na een venijnig tikje op de hak van Pjanic.

Napoli probeert tevergeefs

Na de pauze kreeg Napoli de bal van Juventus, dat de wedstrijd wilde winnen met zijn tactische meesterschap. Al kwam Calléjon vrij snel dicht bij een doelpunt. Het schot van de Spanjaard verdween maar nipt naast de paal van Buffon. Na Insigne probeerde ook Mertens een strafschop te versieren. De Rode Duivel ging neer na een duel met Chiellini. Mertens werd echter aangemaand om recht te staan.

De beste kans was daarna voor Juventus. Na veel geduld kwam de bal via Pjanic bij de vrijstaande Matuidi. De Fransman knalde de opgelegde kans echter over het doel van Reina. Insigne kwam nog wel een keer in een goede schietpositie maar knalde de bal voorlangs. Dichter bij een gelijkmaker kwamen de Partenopei niet. Napoli leed daardoor zijn eerste nederlaag sinds februari en ziet Juve naderen tot op één punt. Inter kan bij een zege tegen Chievo de nieuwe leider worden.