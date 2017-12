Praet en Sampdoria moeten vijfde plaats aan Lazio en Lukaku laten na knullig tegendoelpunt

Lazio Roma heeft zondag op de vijftiende speeldag in de Italiaanse Serie A de drie punten meegegraaid op het veld van Sampdoria. De club van Dennis Praet verloor met 1-2 van de Romeinen, bij wie Jordan Lukaku het slotkwartier mocht volmaken.

Lazio had de bovenhand in de eerste helft, maar Ciro Immobile en Marco Parolo kwamen niet tot scoren. Na de pauze plaatste diezelfde Parolo zijn schuiver vanuit scherpe hoek tegen de paal. Enkele minuten later was het aan de overkant wel raak, Duvan Zapata (56.) opende van dichtbij de score. Fabio Quagliarella liet een uitstekende kans op de 2-0 onbenut.

Zapata zet Sampdoria op voorsprong! #SampdoriaLazio pic.twitter.com/qYxtGn4Ao2 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 december 2017

Vijf minuten na de invalbeurt van Lukaku kwam Lazio op gelijke hoogte. Sergej Milinkovic-Savic (80.), door de Romeinen weggeplukt bij KRC Genk, stond op de goede plaats om de herneming in het dak van het doel te vlammen. Praet werd in de 84e minuut naar de kant gehaald. Lazio ging vol voor de zege en kreeg loon naar werken. Felipe Caicedo bezorgde de Romeinen in de blessuretijd de volle buit. In de stand is Lazio zesde met 32 punten, Sampdoria staat een plek lager met 26 punten.