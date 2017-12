Geen winnaar in “Derby d’Italia” tussen Juventus en Inter, Napoli kan opnieuw aan de leiding komen

Op de zestiende speeldag in de Serie A is er geen winnaar uit de bus gekomen bij de “Derby d’Italia”. De wedstrijd tussen topclubs Juventus en Internazionale eindigde op een scoreloos gelijkspel: 0-0.

Bij de Oude Dame zaten Paulo Dybala en Douglas Costa verrassend op de bank, bij Inter stond ex-Bruggeling Ivan Perisic in de basis. De eerste grote kans kwam er al na acht minuten. Een afgeweken schot van Juan Cuadrado kwam in de voeten van Mario Mandzukic terecht, maar doelman Samir Handanovic redde de volley van de Kroaat. Aan de overkant kwam Giorgio Chiellini net op tijd om te voorkomen dat Matias Vecino alleen richting Wojciech Szczesny kon, en was er ook als de kippen bij om een schot van Antonio Candreva onschadelijk te maken.

Vlak voor rust was daar opnieuw Mandzukic. Deze keer strandde een kopbal van de Kroaat op de dwarsligger. In de tweede helft had Juventus opnieuw het beste van het spel. Perisic voorkwam een Turijnse goal door prima defensief werk én een ingreep van zijn doelman.

Handanovic stond ook pal op een gevaarlijke knal van Asamoah. Aan de overkant claimde Inter een penalty na handspel van Mehdi Benatia, maar kreeg geen penalty. Ook de ingevallen Dybala kon niets veranderen aan de 0-0.

In de stand blijft Inter ongeslagen en telt het nu 40 punten. Juve heeft er twee minder, net als Napoli. De club van Dries Mertens krijgt zondag Fiorentina over de vloer en kan bij winst dus opnieuw aan kop komen in de Serie A.