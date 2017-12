AS Roma laat tweede plaats liggen na nipte nederlaag tegen Juventus

Juventus heeft de topper van de 18e speeldag in de Serie A gewonnen. De landskampioen klopte in het eigen stadion AS Roma, waar Radja Nainggolan negentig minuten tussen de lijnen stond. Een doelpunt van Benatia na 18 minuten volstond voor de 1-0 zege en de drie punten. Juventus blijft zo tweede op 1 punt van Napoli, AS Roma is vierde.

Door de verrassende nederlaag van Inter op het veld van Sassuolo kon AS Roma tweede worden, op gelijke hoogte met Juventus. Dan moest het wel winnen van de Oude Dame, in het hol van de leeuw. Dat beloofde geen sinecure te worden.

Al snel werd dat ook duidelijk. Op een hoekschop kon Chiellini moederziel alleen koppen, doelman Alisson redde. Benatia knalde de rebound op de lat, maar kreeg het leer nogmaals voor de voeten en scoorde nu wel: 1-0. AS Roma al vroeg op achtervolgen aangewezen, maar de Romeinen gaven zich niet zomaar gewonnen. El Sharaawy ging zijn kans, maar stuitte op ex-ploegmaat Szczesny.

Szszesny speelde een sterke partij. Foto: REUTERS

Na de pauze leek Higuain de score te verdubbelen, maar de Argentijn knalde de bal net over. Dat deed de spits even later netjes over, op pass van Mandzukic. Dzeko raakte geïnspireerd en ook de Bosniër pegelde een mooie kans over doel. Ploegmaat Florenzi was er dichter bij, maar zijn poging strandde op de lat.

AS Roma bleef aandringen, maar raakte niet voorbij een ijzersterke Szszesny. De doelman van Juventus stak stokken in de wielen van zijn ex-ploeg en pakte uit met twee prachtige saves op pogingen van Under en Shick. Juventus wint zo met het kleinste verschil en is alleen tweede.

