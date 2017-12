Ook Jordan Lukaku kan netten doen trillen: verdediger scoort allereerste doelpunt voor Lazio

Lazio speelt op de zeventiende speeldag thuis tegen laagvlieger Crotone. De Biancocelesti hadden het niet onder de markt om het Italiaanse blok te breken maar deden dat tien minuten in de tweede helft toch. Ciro Immobile met een geweldige loopactie en Jordan Lukaku was in de zestien om de 1-0 te scoren. Zijn eerste doelpunt in zijn 41e wedstrijd voor Lazio.