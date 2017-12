Maradona is zijn record bij Napoli kwijt na assist van Mertens, Praet onderuit

Napoli is ook na dit weekend leider in de Serie A. De ploeg van Rode Duivel Dries Mertens klopte na een spectaculaire eerste helft Sampdoria met 3-2, terwijl Internazionale voor de tweede week op rij verloor. Napoli telt daardoor vijf punten meer dan de Milanese ploeg, Juventus kan later op de dag nog naderen tot op één punt. Bij Napoli kroonde Marek Hamsik zich tot clubtopschutter aller tijden, hij gaat ene Maradona voorbij. Bij Sampdoria speelde Dennis Praet de volledige wedstrijd.

De wedstrijd tegen Sampdoria begon niet zoals gepland voor de fiere leider in de Serie A. Al na twee minuten borstelde Ramirez vanop afstand een vrije trap heerlijk in de bovenhoek. Doelman Pepe Reina had geen verhaal tegen de zwabberbal, Napoli op achtervolgen aangewezen. De thuisploeg reageerde na een dik kwartier, Allan hing de bordjes gelijk.

Iets voor het halfuur moest Napoli weer aan een achtervolging beginnen. Hysaj legde zijn man foutief neer, Quagliarella faalde niet tegen zijn ex-club en het stond 1-2. De spits vierde niet uit respect voor zijn voormalige ploeg. Maar ook deze keer kon Samdoria niet lang genieten van de voorsprong. Mertens vond ploegmaat Insigne en die zette zes minuten na de strafschop de 2-2 op het scorebord.

Nog voor de rust klom de thuisploeg op voorsprong met een historisch doelpunt. Mertens zette strak voor, aanvoerder Hamsik tikte het leer tegen de touwen. Goed voor de 3-2 en zijn 116e doelpunt voor de Zuid-Italiaanse ploeg. Daarmee wordt hij alleen topschutter aller tijden van de club, hij gaat ene Diego Maradona vooraf. De legendarische Argentijn is zijn record kwijt, al had die wel minder tijd nodig om aan 115 doelpunten te komen. Hamsik arriveerde in de zomer van 2007 in Napels, net iets meer dan tien jaar geleden dus. Maradona speelde tussen 1984 tot 1991 ‘slechts’ zeven jaar voor de Napolitanen. Pluisje loodste de club naar tweede landstitels, in 1987 en 1990.

Terug naar de match. Na de pauze zocht Sampdoria de gelijkmaker, maar de ploeg van Praet slaagde er niet in om Reina nog eens te kloppen. Napoli beëindigde de match wel met zijn tienen, Rui pakte na de rust twee gele kaarten en mocht vroegtijdig gaan douchen. De thuisploeg gade zege niet meer uit handen en blijft ook na dit weekend leider. Het kan straks achterover leunen als Juventus bezoek krijgt van AS Roma. Inter, tot vorige week ongeslagen, ging bij Sassuolo met 1-0 onderuit en volgt op vijf punten van Napoli.

