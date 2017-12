AS Roma laat verrassend dure punten liggen tegen Sassuolo

Brussel - AS Roma is zaterdag op de negentiende speeldag in de Italiaanse Serie A niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo. Radja Nainggolan speelde de volledige partij.

In het Olimpicostadion kwam de thuisploeg op het halfuur op voorsprong na een treffer van Lorenzo Pellegrini, de gelijkmaker van Simone Missiroli na 78 minuten zorgde ervoor dat de Romeinen het jaar toch nog met een valse noot eindigen. Bij Roma speelde Radja Nainggolan de hele wedstrijd. In de stand moeten ze vrede nemen met de vierde plaats, op negen punten van herfstkampioen Napoli.

Sampdoria had het in het eigen Luigi Ferrarisstadion knap lastig met staartploeg SPAL. Voormalig international Fabio Quagliarella zorgde met twee treffers in blessuretijd (90.+2 en 90.+4) voor een 2-0 thuiszege voor het team van. De voormalige Gouden Schoen bleef de hele wedstrijd tussen de lijnen, de Serviër Filip Djuricic (ex-Anderlecht) moest de hele wedstrijd van op de bank toekijken. Met een zesde plaats mag Sampdoria terugblikken op een geslaagde heenronde.

Kandidaat-Rode Duivelmoest van op de bank toekijken hoe Atalanta zijn jaar afsloot met een 1-2 thuisnederlaag tegen het Cagliari van Senna Miangue, die afgelopen zomer werd weggeplukt bij Inter. Diep in de toegevoegde tijd liep Miangue echter tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aan, meteen zijn eerste uitsluiting in zijn profcarrière. In de Viareggio Cup kreeg hij bij de jeugd ooit al wel eens een rode kaart onder de neus geduwd. Atalanta is na de zesde nederlaag van het seizoen negende, Cagliari rukt naar de vijftiende stek op.

Genoa, metde hele wedstrijd op de bank, pakte een punt op bezoek bij Torino (0-0). De Bosniër Ervin Zukanovic (ex-AA Gent) stond de hele wedstrijd in de basis bij de bezoekers, die met een zestiende stek maar net boven de degradatieplaatsen bengelen.

