Mertens scoort fantastisch doelpunt en trapt penalty binnen, ouders vieren mee op restaurant

Michy Batshuayi is niet de enige Rode Duivel die zondag tweemaal scoorde, want ook Dries Mertens legde er bij Napoli twee in het mandje. De Napolitanen kwamen al in de eerste minuut op achterstand tegen Bologna dankzij Palacio, maar al snel kwam Napoli weer langszij dankzij een owngoal van Mbaye. Daarna was het tijd voor de grote Mertens-show: onze landgenoot legde eerst een penalty binnen en scoorde in de tweede helft een bijzonder fraai doelpunt, goed voor goal nummer twaalf en dertien in de Serie A dit seizoen. Napoli wipt zo opnieuw over Juventus naar de leidersplaats in de competitie: het verschil tussen beide clubs is amper één punt.