Samuel Bastien doet zijn ploeg de das om tegen Juventus met twee gele kaarten

Juventus nam het zaterdag op tegen Chievo Verona. De Oude Dame kwam maar mak voor de dag tegen de dertiende uit de stand. In de eerste helft viel weinig te beleven tot ex-Anderlecht-speler Samuel Bastien twee gele kaarten slikte op nog geen twee minuten tijd. In de tweede helft pakte Chievo nog een rode kaart en kreeg Juventus vrij spel tegen negen man. Chievo verweerde zich kranig maar de Oude Dame kwam dan toch tot scoren via Khedira en Higuain, eindstand: 0-2

De Oude Dame speelde niet zijn beste match en Chievo kon aanvankelijk makkelijk standhouden. Weinig doelkansen in de eerste helft en het was Samuel Bastien die het moeilijk maakte voor zijn eigen ploeg door twee gele kaarten te pakken op korte tijd. 0-0 bij de rust, maar in het openingskwartier van de tweede helft pakte nog een Chievo-speler rood. Fabrizio Cacciatore moest na een blessurebehandeling wachten aan de zijlijn om weer het veld op te mogen.

Hij moest te lang wachten naar zijn zin en maakte een handboei-gebaar om zijn irritatie te tonen. De scheidsrechter pikte het gebaar niet en gaf meteen rood. Daarna werd het wel heel makkelijk voor de Oude Dame tegen negen spelers. Khedira opende de score na een stevige knal in de zestien. Higuain legde de eindstand 2-0 vast met een rake kopbal. Juve wordt zo even leider en loopt twee punten uit op Napoli, dat morgen nog speelt.