Zonder Nainggolan wordt AS Roma uit de beker geknikkerd, Castagne wel naar kwartfinales

AS Roma heeft zich op eigen terrein laten verrassen door Torino in de Italiaanse beker. De Romeinen ging in het Stadio Olimpico met 1-2 onderuit. AS Roma speelde met een veredeld B-elftal, onder meer Radja Nainggolan speelde niet mee. Timothy Castagne stootte met Atalanta wel door.

De Romeinen, die tegen Torino met een serieus vertimmerde ploeg aantraden, maakten hun kansen niet af en kregen het deksel op de neus. Lorenzo Silvestri (39.) opende de score voor de bezoekers op een hoekschop. Middenin de tweede helft verdubbelde Simone Edera (73.) de voorsprong voor Torino. Twee minuten later viel Edin Dzeko in voor Roma. Hij kreeg meteen een strafschop, maar die werd gered door doelman Vanja Milinkovic-Savic. In het slot kon Patrik Schick (85.) alsnog tegenscoren, maar de exit van Roma kon niet meer vermeden worden. Roma is de eerste favoriet die het bekertoernooi moet verlaten. Torino speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Juventus en Genoa woensdagavond.

Timothy Castagne stoot wel door in de beker. De ex-speler van Genk speelde woensdag een volledige wedstrijd voor Atalanta Bergamo, dat Sassuolo met 2-1 versloeg voor een plaats in de kwartfinales van de Coppa Italia.Andreas Cornelieus (16e) en Rafael Toloi (33e) zorgden voor de 2-0 ruststand. Toen die laatste ook nog eens in eigen doel scoorde, stond de eindstand op het bord. In de kwartfinales treft Atalanta het Napels van Dries Mertens.