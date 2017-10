Barcelona start recordjacht in beker zonder Messi, Suarez en Iniesta, maar met makkelijke zege en héérlijke dribbel

Barcelona is zijn jacht op een vierde (!) opeenvolgende Spaanse beker begonnen met een makkelijke 0-3 zege op het veld van Real Murcia.

Als Barcelona dit seizoen voor de dertigste keer in de clubgeschiedenis de Copa del Rey verovert, evenaren ze met hun vierde opeenvolgende bekerzege het record. Coach Valverde gunde sterren Lionel Messi, Luis Suarez en kapitein Andres Iniesta rust, maar dat weerhield de blaugrana niet van een makkelijke zege tegen derdeklasser Murcia.

Paco Alcacer opende de score net voor rust, door een voorzet van Gerard Deulofeu met het hoofd in doel te verlengen. Uitblinker Deulofeu verdubbelde de voorsprong zes minuten na de rust met een fantastische dribbel en bijhorende afwerking. Jose Arnaiz, steraanvaller bij de reserven van Barça, zette meteen daarna bij zijn debuut voor de eerste ploeg de 3-0 eindstand op het scorebord met een kanonschot vanop de rand van het strafschopgebied.

¡¡¡EL GOLAZO DE GERARD DEULOFEU!!! pic.twitter.com/gbCu7tIBIt — Iniestismo (@IniestisMedia) 24 oktober 2017

Tweedeklasser Numancia verraste Primera Division-ploeg in crisis Malaga met 2-1, dankzij twee doelpunten in de extra tijd. Malaga kon dit seizoen nog geen enkele wedstrijd winnen. Sevilla haalde het dan weer makkelijk van Cartagena (0-3), Valencia won met 0-2 op het veld van Real Zaragoza, Getafe verloor in eigen huis met 1-0 van Alaves, en Cadiz verloor met 1-2 van Real Betis.

Atletico Madrid begint woensdag aan zijn bekercampagne met een verplaatsing naar Elche, terwijl de buren van Real donderdag niet ver moeten reizen naar het bescheiden Fuenlabrada.