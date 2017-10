Real Madrid heeft twee strafschoppen nodig tegen derdeklasser

Real Madrid heeft donderdag zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Copa del Rey met 0-2 gewonnen op bezoek bij derdeklasser Fuenlabrada, een Madrileense voorstad. Real, dat zonder Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Sergio Ramos aantrad, had wel twee strafschoppen nodig om afstand te nemen in de derby. Marco Asensio (63.) en Lucas Vazquez (80.) faalden niet van op de stip en gaven de Koninklijke zo een comfortabele uitgangspositie voor de return, die eind november in Bernabeu gespeeld wordt.