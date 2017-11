Thomas Vermaelen en Barcelona plaatsen zich voor achtste finales Copa del Rey

Barcelona heeft zich woensdagavond verzekerd van zijn plaatsje in de achtste finales van de Copa del Rey. Met Thomas Vermaelen centraal in de defensie won een B-elftal van Barça de terugwedstrijd tegen derdeklasser Murcia met 5-0.

Barcelona stond al met een been in de volgende ronde na de 0-3 zege uit de heenronde. In Camp Nou klaarden de Catalanen de klus zonder sterkhouders Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Samuel Umtiti en Jordi Alba. In afwezigheid van de Barça-sterren zorgden Paco Alcacer (16.), Gerard Piqué (56.), Aleix Vidal (60.), Denis Suarez (74.) en invaller José Arnaiz voor de doelpunten. Vermaelen maakte voor de tweede wedstrijd op rij de partij vol bij de Spaanse competitieleider.