Diego Costa heeft amper vijf minuten nodig om weer te scoren voor Atlético Madrid

Atletico Madrid heeft woensdag zijn heenwedstrijd in de achtste finales van de Copa del Rey probleemloos gewonnen. Op verplaatsing bij derdeklasser Lleida (Caralonië) werd het 0-4 (rust 0-2) voor de nummer twee van de Primera Division. Rode Duivel Yannick Carrasco stond in de basis en mocht na 58 minuten gaan rusten, Diego Costa vierde zijn terugkeer met een doelpunt.

Diego Godin (33e) en Fernando Torres (37e) zorgden voor de geruststellende ruststand. In de 63e minuut mocht Diego Costa komen opdraven. De 29-jarige Spanjaard, die van 2010 tot 2014 al zijn doelpunten scoorde voor Atletico, werd voor naar verluidt 55 miljoen euro opnieuw overgenomen van Chelsea. Dat akkoord werd in september al bereikt, maar omdat Atletico een transferverbod had, mocht Costa tot 1 januari alleen maar trainen bij “Los Colchoneros”. Vijf minuten nadat hij op het terrein kwam, pikte Costa al zijn doelpuntje mee. Antoine Griezmann legde in blessuretijd de eindstand vast. Lleida beëindigde de wedstrijd nog met tien, nadat Marc Trilles in de slotminuut een tweede geel pakte.

De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld.