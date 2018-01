Flitsend Barcelona rekent nog voor de rust af met tegenstander in Copa del Rey, invaller Vermaelen foutloos

FC Barcelona heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. Het won de terugmatch tegen Celta de Vigo met 5-0, al na 31 minuten stond Barça 4-0 voor. Velen hadden een moeilijkere wedstrijd verwacht na de 1-1 uit de heenmatch… maar dat was zonder Lionel Messi gerekend. Thomas Vermaelen viel na de rust in en hield opnieuw een clean sheet.

De tandem Lionel Messi - Jordi Alba is dit seizoen één van de gevaarlijkste, zo niet dé gevaarlijkste op de Europese velden. Dat bleek al na 13 minuten, toen Alba de bal laag voorbracht vanop links en Messi zonder al te veel talmen de 1-0 op het bord knalde. Twee minuten later, dezelfde twee tenoren. Ditmaal zette Messi een één-twee heerlijk op met Alba, ter hoogte van het penaltypunt miste Messi uiteraard niet: 2-0 na een kwartier spelen. Twee assists voor Alba, twee doelpunten voor Messi.

7 - Jordi Alba has assisted Lionel Messi for seven goals this season in all competitions, more than any other Barcelona player. Magnet. pic.twitter.com/hwg3NHUtcv — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2018

Nog voor het halfuur draaide Messi de rollen om. Ditmaal was de Argentijn in de rol van aangever met een heerlijke verre bal, Alba dook de ruimte in duwde de 3-0 tegen de touwen. Ook Luis Suarez pikte voor de rust nog zijn doelpunt mee: na 31 minuten trapte hij de 4-0 droog binnen. Thomas Vermaelen begon op de bank, maar viel na de rust in voor Gérard Piqué. De Verminator bleef sober en foutloos en zag hoe Ivan Rakitic kort voor affluiten de 5-0 eindstand binnenkopte.