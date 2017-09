Anderlecht wint verdiend van Westerlo, maar schittert nog niet onder Frutos

Het heeft veel moeite gekost, maar Anderlecht heeft zijn eerste partij zonder René Weiler winnend afgesloten. In de Croky Cup ging het met het kleinste verschil winnen op bezoek bij Westerlo. Paars-wit was de betere ploeg, maar beet lang zijn tanden stuk op de Kemphanen. In de tweede helft profiteerde Henry Onyekuru dan toch van een slechte terugspeelbal, het volstond voor een 0-1 zege. Nicolas Frutos begint zo goed aan zijn opdracht als interim-coach.

De Argentijn kondigde dinsdag nog aan niet te veel te willen wijzigen in de eerste wedstrijd, maar deed dat toch. Hij zette een 3-4-3 neer, met aanwinst Josué Sa in de driemansdefensie. De Portugees maakte zo zijn eerste minuten voor de Brusselaars. Vooraan kreeg Hamdi Harbaoui een tweede basisplaats op enkele dagen tijd, met Henry Onyekuru en Massimo Bruno in steun.

Met de aanvallende opstelling wilde paars-wit meteen duidelijk maken dat het gekomen was om te domineren. Dat lukte ietwat bescheiden, al waren de bezoekers wel duidelijk baas. Dendoncker pegelde van ver over en na iets meer dan tien minuten kreeg Onyekuru een goede kans. De Nigeriaan werd door de defensie geloodst, maar zette de bal naast. Westerlo moest achteruit, maar kwam er wel goed uit en stak enkele keren de neus aan het venster. De laatste pass ontbrak echter om Anderlecht echt in de problemen te brengen. Aan de overkant zorgde Chipciu geregeld voor problemen met enkele knappe passes, maar het leidde niet tot paars-witte doelpunten. Op slag van rust scoorde Westerlo nog, maar Corstjens maakte te opzichtig een fout op doelman Boeckx.

Na de pauze ging Anderlecht opnieuw op zoek naar een doelpunt, al bleef het oppassen voor de counter. De Ceulaer liet een wenkende kans onbenut, Boeckx moest een knappe save uit de mouwen schudden op een trap van Annys. Anderlecht bleef echter vooruit voetballen en de kansen kwamen er ook. Onyekuru werd diep gestuurd, kapte Biset uit maar raakte dan niet voorbij Van Hout.

En dan zat het enorm mee voor de landskampioen, toen het licht uitging bij Oto’o. Hij speelde de bal te kort terug naar doelman Van Hout en Harbaoui zat ertussen. De Tunesiër stuitte nog op de Westelse goalie, maar in de rebound tikte Onyekuru de bal in het lege doel: 0-1. Westerlo probeerde te reageren, al was net niet sterk genoeg. Paars-wit ging nog op zoek naar een tweede doelpunt. Stanciu zette een knappe actie op, maar zag zijn poging nog net gekeerd worden. De bezoekers kwamen niet meer in de problemen, ook een hoekschop in de blessuretijd zorgde voor geen gevaar.

Het doelpunt van Onyekuru volstond zo voor de zege, zonder echt te overtuigen wint Anderlecht verdiend van Westerlo en staat het in de volgende ronde van de Croky Cup.

Opstelling Anderlecht: Boeckx - Sa, Spajic, Deschacht - Chipciu, Kums, Dendoncker, Obradovic - Bruno, Harbaoui, Onyekuru

Opstelling Westerlo: Van Hout, Biset, Corstjens, Annys, De Ceulaer, Naessens, Alessandro, Christensen, Rommens, Oto’o, Rougkalas