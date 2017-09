Club Brugge maakt brandhout van Roeselare in wervelende eerste helft en stoot makkelijk door

Competitieleider Club Brugge heeft zich niet laten verrassen door Roeselare. Op bezoek bij de club uit 1B startte Blauw-Zwart als een wervelwind. Aan de rust stond het dan ook al 1-4. Na de pauze haalde Club Brugge de voet van het gaspedaal, al zette Vossen nog de 1-5 eindcijfers op het bord. Zo werd het een rustige avond voor trainer Ivan Leko.

Club Brugge was duidelijk niet van plan om Roeselare ook maar enige hoop te geven op een stunt. Via Wesley en Vormer kwam de bal bij Emmanuel Dennis. De Nigeriaanse spits, pas terug uit blessure, faalde niet en opende al na vijf minuten de score. De bezoekers duwden door en na een kwartier volgde daar al de 0-2. Met een splijtende pass zette Vanaken Vormer voor doel en de aanvoerder klaarde de klus.

De schaapjes al op het droge voor de Bruggelingen, maar de troepen van Leko roken bloed en stoomden door. Dennis maakte er op het halfuur 0-3 van, enkele minuten later zette ook Wesley zijn naam op het scorebord. Het publiek genoot van het doelpuntenfestival, de fans van Club bouwden een feestje. Dat Brouwers nog voor de rust voor de aansluitingstreffer zorgde, deerde hen niet. De debuterende Hubert redde eerst knap op een trap van Dufour, maar had geen verhaal meer tegen de rebound.

Dennis scoorde tweemaal. Foto: Photo News

In een overbodige tweede helft liet Club Brugge het tempo zakken, Roeselare zette Hubert enkele keren aan het werk. De goalie was echter bij de pinken op pogingen van Dufour en Grisez, Samyn knalde over. Naar het einde toe zakte Roeselare opnieuw weg, het betekende dat de slotfase voor de bezoekers was. Invaller Jelle Vossen had nog zin in een doelpuntje en verschalkte doelman Biebauw met een overhoekse trap. Daarmee zette de Limburgse spits de 1-5 eindstand op het scorebord, Club Brugge speelde een overtuigende eerste helft tegen Roeselare en kwalificeert zich makkelijk voor de volgende ronde in de Croky Cup.

Opstellingen:

- Club Brugge: Hubert, Decarli, Mechele, Denswil; Cools, Vormer, Nakamba, Limbombe, Vanaken; Wesley, Dennis

- Roeselare: Biebauw ; Damman, Lemoine, Zolotic, Grisez; Van Acker, Wieser, Dufour ; Lecomte, Samyn, Brouwers