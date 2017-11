Club Brugge knikkert bekerhouder Zulte Waregem pas na verlengingen uit Croky Cup

Club Brugge heeft zich als achtste en laatste ploeg naar de kwartfinales van de Croky Cup gevoetbald na een 2-3 overwinning. In een lastige bekerwedstrijd, die door de hevige sneeuwval in de tweede helft nog wat moeilijker werd, trok blauw-zwart pas in de verlengingen aan het langste eind. Emmanuel Dennis mocht zich matchwinnaar noemen met de 2-3 winning goal na 106 minuten spelen in barre omstandigheden.

Ook in Waregem speelde het winterweer donderdagavond een sleutelrol. De regenachtige sneeuw viel met bakken uit de lucht, maar de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Club Brugge kon wel zoals gepland doorgaan. In deze heruitgave van de competitiematch van vorig weekend viel vooral de doelman van Club Brugge op op het wedstrijdblad: Ludovic Butelle stond onder de lat bij blauw-zwart. Na de voorbije blunders van zijn collega’s Ethan Horvath en Guillaume Hubert gaf Ivan Leko de Fransman zijn eerste basisstek van het jaar. Bekerhouder Zulte Waregem deed beroep op dezelfde elf als vorig weekend.

Ludovic Butelle speelde zijn eerste wedstrijd sinds 1 mei. Foto: Photo News

In een zompig Regenboogstadion trok Club Brugge de wedstrijd al snel naar zich toe. Al na drie minuten tackelde Heylen naast de bal na een voorzet van Vanaken, Jelle Vossen nam het geschenk in dankbaarheid aan en schoof de 0-1 voorbij Sammy Bossut binnen. Opnieuw een mokerslag voor Zulte Waregem, na de verloren competitiematch van vorig weekend. Het bleef wel bij die nipte achterstand, ondanks enkele defensieve onzekerheden bij de jongens van Francky Dury in de eerste helft.

Zelf maakte Essevee voor de rust niets klaar, de 0-1 halfweg was dan ook een gevleide achterstand. Het moest beter bij de bekerhouder, dat wist ook Dury. Hij wisselde dan ook drie spelers ineens aan het begin van de tweede periode: Saponjic, Madu en Cordaro kwamen op het veld voor De Pauw, Hamalainen en Doumbia.

Foto: Photo News

Ommekeer

Zulte Waregem kwam beter uit de kleedkamer, maar door het winterse weer was goed voetballen intussen zogoed als onmogelijk geworden. Zulte Waregem ploeterde zich echter wel weer in de wedstrijd, aanvankelijk met een gelukje. Terwijl de hemelsluizen opnieuw open gingen, ging Cools onderuit op een hoge bal vanop rechts. Al vallend beroerde de verdediger van blauw-zwart het leer: penalty voor de thuisploeg! Davy De fauw nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de 1-1 staalhard voorbij Butelle.

En toen ging het plots snel. Vier minuten na de gelijkmaker trapte Aaron Leya Iseka zonder twijfelen de 2-1 voor Zulte Waregem keurig in het hoekje vanop de rand van de zestien. Butelle opnieuw geklopt, Zulte Waregem vierde feest onder de dikke sneeuwvlokken.

Foto: Photo News

Handige goal Dennis

De weersomstandigheden zorgden er ook voor dat er voor een knaloranje bal werd gekozen, en die bracht blauw-zwart in het slot geluk. Dennis, nog geen tien minuten op het veld, profiteerde van een tweede grote fout van Heylen, na een slalom in de zestien legde hij de 2-2 in het mandje. Handige goal van de Nigeriaanse smaakmaker van de competitieleider, maar dat betekende meteen ook verlengingen in de sneeuw. Ludovic Butelle zorgde voor de laatste opschudding in de 90 minuten door ver — en goed — uit te komen.

Foto: Photo News

De eerste verlenging was volledig voor Club Brugge, die net iets meer uit de reserves kon tappen dan Zulte Waregem. Dennis kreeg al meteen een gigantische kans, maar Bossut hield Zulte Waregem recht, twee minuten later kopte Benoit Poulain na een hoekschop op de dwarsligger. Geen doelpunten dus, de tweede verlenging werd snel op gang getrapt door de verkleumde 22 actoren.

Maar Dennis, die had duidelijk geen last van de kou. De Nigeriaan scoorde meteen bij het ingaan van de tweede verlenging de verlossende 2-3 voor blauw-zwart. Al vierend trok Dennis zijn truitje uit, toch geen sinecure bij deze kille temperaturen. Maar de gele kaart en de kou zal hem worst wezen: door zijn tweede goal van de avond voetbalde Club Brugge zich als laatste ploeg naar de kwartfinale van de Croky Cup.

Foto: BELGA

De acht kwartfinalisten:

- AA Gent

- Charleroi

- Club Brugge

- KV Kortrijk

- KV Oostende

- Racing Genk

- Standard

- Waasland-Beveren