Nieuw spitsenduo trapt KV Oostende voorbij STVV naar kwartfinales in Croky Cup

KV Oostende staat in de kwartfinales van de Croky Cup. De kustjongens kwamen in de 1/8e finale tegen STVV al vroeg op voorsprong dankzij “verloren zonen” Gano en Zivkovic, die voor het eerst samen in de pits stonden en hun kans grepen. De Limburgers waren daarna niet bij machte om voor de kentering te zorgen: 2-0. In de andere bekerwedstrijd van vanavond won Charleroi met het kleinste verschil in Moeskroen.

Coach Custovic liet doelman Dutoit rusten tegen zijn ex-ploeg, Vanhamel kwam zo opnieuw tussen de palen. Jali, Vandendriessche en Capon waren geschorst voor de competitiematch tegen Eupen maar stonden nu gewoon op het veld. Akpala, Ozkan en Canesin verhuisden naar de bank. Voorin kregen we het onuitgegeven duo Zivkovic-Gano. Bij STVV mocht nog eens plaatsnemen in doel. De Zuid-Afrikaan Kurt Abrahams kreeg zijn kans in de aanval, samen met Boli en Bezus moest hij voor het nodige doelgevaar zorgen.

De STVV-supporters hadden er een busreis van een kleine drie uur op zitten maar ze kregen meteen een koude douche te verwerken. Zaten amper neer of de 1-0 stond al op het scorebord: Zinho Gano kreeg zijn kans en werkte een voorzet van Bjelica netjes af. Gano kwam in de competitie nog amper aan spelen toe maar toonde dat hij nog steeds het doel weet staan.

Foto: Photo News

De thuisploeg zette door en even later was het de beurt aan die andere “verloren zoon” in de spits om te scoren: Zivkovic zette na amper tien minuten spelen de 2-0 op de tabellen. Ook hij moest het na zijn hamstringblessure doen met (korte) invalbeurten in de competitie maar greep nu dus zijn kans.

Foto: Photo News

Het vertimmerde elftal van STVV bakte er voor rust weinig of niets van. Doelman Vanhamel moest enkel met de voeten redden na een poging van Bezus. Aan de overzijde bleef het experimentele duo Gano-Zivkovic op de loer liggen maar de tandem kwam niet meer tot scoren in de eerste helft.

Sterke Vanhamel

Rozehnal kwam na de rust in de ploeg voor Tomasevic en de thuisploeg bleef de wet dicteren. Gano en Zivkovic gingen door op hun elan maar Gano kon eerst nét niet bij een voorzet van zijn Nederlandse spitsbroer en even later trapte hij in het zijnet, opnieuw op aangeven van Zivkovic.

Foto: BELGA

Aan de overkant probeerde de Griek Charisis de vlam in de pan te krijgen maar Yohan Boli tekende voor het eerste gevaar voor de bezoekers na rust: Vanhamel wilde echter met een clean sheet uitpakken en de goalie redde knap diens schot. Hij was ook bij de les bij een kopbal van diezelfde Boli, een streep van De Sart vloog net over zijn doel.

In het slot had Brecht Capon nog de 3-0 aan de voet maar de rechtsachter kraakte zijn schot. Gescoord werd er niet meer.

Foto: Photo News

KVO en Marc Coucke op kop willen na een mislukte start van de competitie hun blazoen oppoetsen met een goede bekercampagne. Vorig jaar strandde het schip in de finale tegen Zulte Waregem, waar eindigt het verhaal dit jaar?

In de andere bekerwedstrijd van vanavond won Charleroi met het kleinste verschil in Moeskroen: 0-1.

De loting voor de kwartfinales vindt donderdag plaats na de laatste 1/8e finale tussen Zulte Waregem en Club Brugge.

Uitslagen:

KV Oostende - STVV 2-0

Excel Moeskroen - Charleroi 0-1

Programma:

AA Gent - Lokeren 29/11 om 20u

Kortrijk- Antwerp 29/11 om 20u

KV Mechelen - Racing Genk 29/11 om 20u

Waasland-Beveren - Eupen 29/11 om 20u30

Anderlecht - Standard 29/11 om 20u45

Zulte Waregem - Club Brugge 30/11 om 20u45