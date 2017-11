Charleroi stoot door naar kwartfinale Croky Cup na krappe zege in Moeskroen, waar veldspeler in doel moest gaan staan

Sporting Charleroi zet zijn goede seizoen gewoon voort in de Croky Cup. De Zebra’s hadden op het veld van Moeskroen weinig overschot maar boekten dankzij een 0-1 overwinning wel hun ticket voor de kwartfinales van de beker.

Bij Charleroi stonden er weinig verrassende namen tussen de lijnen. Zoals afgesproken stond Mandanda in doel in plaats van Penneteau. Moeskroen-trainer Rednic voerde liefst zes wissels door ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen AA Gent. Zo kwamen Vojvoda, De Medina, Aidara, Amallah, Mbombo en Gulan in de ploeg.

Charleroi was voor rust baas over de bal maar de eerste kans was voor de thuisploeg. Gulan kreeg de bal in twee keer niet tegen de netten. Op een kans van de bezoekers was het lang wachten, tot Dessoleil in de 23e minuut een kopkans naast knikte. Charleroi drong meer en meer aan, en kon bijna rekenen op een blunder van doelman Butez. Die miste de bal en knalde het leer halvelings tegen Fall aan. De bal bleef liggen, maar gelukkig voor Butez was zijn defensie wakker. Een nieuwe kopbalkans van Dessoleil en een spectaculaire poging van Ilaimaharitra troffen daarna ook geen doel.

Charleroi breekt de ban, Moeskroen met tien

Vlak na de pauze pakte Butez uit met een geweldige save. Zij het op een slecht gerichte kopbal van zijn eigen ploegmaat Mezague. In de 53e minuut brak Charleroi dan toch de ban. Nurio profiteerde van ongelukkig verdedigen van Vojvoda en trok de bal laag voor. Fall kwam nog voor Godeau gegleden en schoof de verdiende 0-1 binnen.

Butez werd wat later geraakt bij een voorzet van Nurio maar kon toen nog voort. Nurio zelf miste wat later een kans terwijl na dik een uur Charleroi het vergat af te maken op een counter met vier man. Moeskroen kon na rust lang enkel dreigen met een schot van invaller Van Durmen. Vijf minuten voor tijd moest Butez dan toch naar de kant. Middenvelder Vojvoda ging in doel staan, Moeskroen moest het redden met tien.

En toch was de eerstvolgende mogelijkheid voor de thuisploeg. Charleroi verdedigde een beetje nonchalant en Awoniyi kon trappen, maar de bal ging over. Een afstandsschot van Mohamed ging daarna rakelings naast de paal. In het slot pakte invallersdoelman Vojvoda nog uit met een onorthodoxe save op een poging van Fall en miste een knal van Aidara maar net het doel van de Zebra’s.

Zwoegend maar verdiend kwalificeert Charleroi zich dus voor de kwartfinales van de Croky Cup.