Anderlecht uitgeschakeld in Croky Cup na tumultueuze wedstrijd tegen Standard, Sa Pinto steelt de show

Anderlecht is uitgeschakeld in de Croky Cup na een 0-1 nederlaag tegen Standard. In een tumultueuze wedstrijd viel de beslissing al vroeg in de eerste helft, na een snedige aanval van Standard. Daarna ontaarde de wedstrijd helemaal, scheidsrechter Wouters legde de wedstrijd even stil, stuurde Standard-coach Sa Pinto naar de tribunes en deelde zeven gele kaarten uit.

Hein Vanhaezebrouck stuurde vijf nieuwe spelers het veld op in vergelijking met de afgelopen competitiematch tegen KV Kortrijk. Teodorczyk begon als invaller na zijn schorsing, Henry Onyekuru en Hamdi Harbaoui stonden in de basis bij paars-wit. Bij Standard stond Jean-Francois Gillet onder de lat ten koste van Ochoa.

Anderlecht en Standard maakten er van bij de start een typische bekermatch van met veel inzet, maar dat leverde niet meteen doelpunten op. Iets na het kwartier was het wel raak voor de Rouches, want na een snedige aanval via Agbo en Orlando Sa werd de verdediging van Anderlecht volledig uit verband gespeeld. Sa had de bal maar in het lege doel te leggen, maar mikte onbegrijpelijk op de paal. Gelukkig voor Standard was Carlinhos wel bij de pinken, hij duwde de 0-1 voor de Rouches in doel.

Vijf minuten na de openingsgoal had Anderlecht een penalty moeten krijgen, maar Luc Wouters legde de bal niet op de stip na een duidelijke trekfout van Sebastien Pocognoli op Harbaoui. Tot onvrede van Anderlecht, toen de bal vervolgens aan de overkant wél op de stip ging na een domme fout van Adrien Trebel, gingen de poppen helemaal aan het dansen. Vooral omdat een voorafgaande fout op Anderlecht-aanvaller Massimo Bruno niet bestraft werd.

Junior Edmilson had echter genade met Anderlecht, en knalde de penalty hoog over het doel de tribunes van het Astridpark in. Paars-wit kon daarna geen kansen meer versieren en zo stond het 0-1 bij het rustsignaal. Dan moest het maar in de tweede helft gebeuren voor paars-wit, maar echt veel werd er niet gevoetbald in die tweede periode. Na vier minuten legde ref Wouters al de wedstrijd stil toen supporters met voetzoekers en bekers bier gooiden naar de geblesseerde Standard-verdediger Luyindama.

Na ingrijpen van Sofiane Hanni werden de gemoederen bedaard en kon er opnieuw gevoetbald worden… tot Standard-coach Ricardo Sa Pinto zich plots een toneelspeler op Broadway waande. De Portugese coach van de Rouches ging plat op het achterwerk zitten aan de zijlijn zonder aanleiding… toen Kara zich ermee kwam bemoeien, gingen de poppen pas helemaal aan het dansen en werd de Portugees naar de tribunes gestuurd.

Dat alles kwam natuurlijk het spel niet ten goede. De tijd tikte weg in het nadeel in het nadeel van Anderlecht, dat steeds gefrustreerder ging voetballen. Een doelpunt viel niet meer in Brussel, zelfs niet na zes minuten extra tijd. Standard mag zo naar de kwartfinales, voor Anderlecht zit het bekeravontuur er onherroepelijk op.

