Standard zet scheve situatie recht na de rust en knikkert KV Oostende uit de Croky Cup

Standard zit in de halve finales van de Croky Cup na een 2-3 overwinning op het veld van KV Oostende. De Rouches keerden een vroege 1-0 achterstand om in een belangrijke zege. Orlando Sa zorgde in de eerste helft voor de gelijkmaker, in de tweede helft legden de Rouches via Marin en Emond de wedstrijd in een beslissende plooi. Eerder op dinsdagavond plaatste KV Kortrijk zich al ten koste van AA Gent.

Beide coaches roteerden met de doelmannen in deze Croky Cup. Bij Standard stond Jean-François Gillet tussen de lijnen, bij thuisploeg KV Oostende kreeg Mike Vanhamel de voorkeur. Bij Standard stonden verder Fai, Emond en Ndongala aan de aftrap, Oostende rekende op Akpala en Zivkovic in de spits.

Flaterende verdediging

Standard begon goed aan de wedstrijd, maar het was wel KV Oostende dat in de eerste helft op voorsprong kwam. Nadat de verdediging van de Rouches vergat hoe een buitenspelval nu eigenlijk werkte, dook Richairo Zivkovic goed in de ruimte. Oog in oog met Gillet faalde de Nederlandse huurling niet, hij duwde de bal door de benen in doel, goed voor de 0-1 na 16 minuten.

Foto: BELGA

KVO had voor de rust de voorsprong kunnen verdubbelen, maar kreeg geen penalty op het halfuur toen Pocognoli een voorzet van Brecht Capon met de arm beroerde. De foute beslissing van vijfde ref Visser, en twee minuten later stond de 1-1 op het scorebord. De onvermijdelijke Orlando Sa klom het hoogste na een voorzet vanop links en knikte goed binnen aan de tweede paal. Dat was meteen ook de ruststand.

Als zelfs de Vissers niet meer met de kustploeg zijn.. Grapje hoor, maar ik had het anders gezien #kvosta — Marc Coucke (@CouckeMarc) December 12, 2017

Wereldgoal

Net als voor de rust begon Standard ook het best bij het fluitsignaal in de tweede helft. Al na twee minuten knalde Razvan Marin de bal prinsheerlijk in de winkelhaak. De Roemeen kreeg iets te veel tijd en ruimte, maar haalde dan toch maar verschroeiend uit. Een wereldgoal, en daarna was de veer definitief gebroken bij KV Oostende. De Kustboys wilden nog een tweede keer een strafschop nadat een voorzet van Capon opnieuw beroerd werd door Pocognoli, maar scheidsrechter Smet gaf terecht geen krimp.

De verliezend bekerfinalist moest dus nog tweemaal scoren om de bekerdroom levend te houden, maar kreeg acht minuten voor tijd het harde verdict: geen halve finale, want Renaud Emond scoorde met zijn eerste doelpunt van het seizoen de 1-3. KV Oostende maakte het nog even spannend met de 2-3 in de extra tijd, maar daar bleef het bij. Zo is Standard na KV Kortrijk de tweede halvefinalist in de Croky Cup, woensdag worden de twee andere kwartfinales afgewerkt: Genk - Waasland-Beveren en Club Brugge - Charleroi.