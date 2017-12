Genk schakelt Waasland-Beveren uit na strafschoppen in knotsgekke en uitgeregende cupmatch

KRC Genk schakelde in de kwartfinales van de Croky Cup Waasland-Beveren uit na een sensationele wedstrijd die in apocalyptische omstandigheden werd afgewerkt. Na 90 minuten in de gietende regen en op een doorregend veld stond het 3-3, met twee goals en een rode kaart in de extra tijd. Met een man minder hielden de bezoekers stand in de verlengingen en zo moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Daarin wonnen de Limburgers met 4-2. Dinsdag verzekerden Standard en KV kortrijk zich al van een plaats bij de laatste vier, de loting voor de halve finales vindt morgen/donderdag plaats om 17u.

Bij Genk zat interim-cacoh Jos Daerden op de bank na het recente ontslag van Albert Stuivenberg, hij zette Leandro Trossard na zijn sterke invalbeurt tegen Eupen meteen in de basis. Philippe Clement wordt genoemd als mogelijke opvolger van Stuivenberg in Genk maar is tot nader order gewoon nog coach van Waasland-Beveren. Hij koos voor zijn sterkste elf.

Vier doelpunten in eerste helft

De thuisploeg begon flitsend aan de partij in een kille en lege Luminus Arena en leek op het kwartier zijn schaapjes al op het droge te hebben. Malinovskyi opende na negen minuten de score met een heerlijke trap vanop de rand van de grote rechthoek voorbij een kansloze Roef: 1-0. Trossard strafte drie minuten later geklungel in de bezoekende defensie genadeloos af: na zwak inspelen van Angban ging hij met de bal aan de haal en plaatste die voorbij Roef in de verste hoek: 2-0.

Waasland-Beveren bleef klungelen maar kwam dankzij een own goal van Vukovic op hoekschop opnieuw in de partij: 2-1. De twijfel nam toe bij de thuisploeg en op slag van rust bracht Morioka de Waaslanders op gelijke hoogte na knap voorbereidend werk van Thelin, die ook al Vukovic in de fout had gedwongen: 2-2. Halfweg was alles te herdoen in de Luminus Arena.

Foto: Photo News

Scheidsrechter weigert tweemaal bal op stip te leggen

De thuisploeg kwam uit de kleedkamer met opnieuw een sterke drang naar voren maar voorzetten van Malinovskyi en Buffel kwamen net niet aan. De bezoekers loerden op de tegenaanval en claimden een strafschop voor een vermeende overtreding op Dierckx, maar ref Verboomen wuifde het protest (terecht) weg.

Het bleef gieten in de Luminus Arena en de Waaslanders trokken het best hun streng op het doorregende veld. Morioka drong de vijandige rechthoek binnen en besloot op doel maar via het been van Colley verdween de bal in hoekschop. Toen Ampomah werd diep gestuurd kwam Vukovic heel wild uit maar de doelman raakte (gelukkig) perfect de bal.

Aan de overkant hield Roef met een voetreflex Ingvartsen van een doelpunt. In een slotoffensief van de thuisploeg schreeuwde ook heel Genk om een strafschop na handspel van Jans maar Verboomen wees opnieuw niet naar de stip.

Foto: Photo News

Sensationeel slot

Genk bleef drukken en in de 90e minuut vielen de bezoekers nog met tien man na een tweede gele kaart voor Camacho. Malinovskyi leek de wedstrijd te beslissen toen hij een vrije trap voorbij de muur in de verste hoek krulde: 3-2. Maar…

In de absolute slotseconden van de reguliere speeltijd scoorde Myny alsnog nog de 3-3 met een rake trap in de verste hoek! Zo kregen we alsnog (onverhoopte) verlengingen.

Foto: BELGA

Verlengingen met tien tegen elf

Kapitein Thomas Buffel bleef binnen voor de verlengingen, Jos Daerden liet in zijn plaats de 20-jarige verdediger Dries Wouters debuteren. Hoewel Waasland-Beveren met een man minder stond kreeg Thelin een unieke kans op de 3-4 maar de bal bleef steken in de modder en de aanvaller stapte op een meter voor het doel naast bal… Ook Genk kreeg meteen een kans maar Schrijvers trapte wild naast en de bezoekers bleven met z’n tienen zowaar de betere ploeg, terwijl het dan toch was gestopt met regenen. Myny kon een voorzet van Ampomah echter niet in doel verlengen.

In de tweede verlenging kregen de tien bezoekers het dan toch moeilijk maar Ingvartsen kon nét niet afronden. Gescoord werd er niet meer en dus kregen we strafschoppen.

Foto: BELGA

Strafschoppenepiloog

De strafschoppen werden afgewerkt aan het doel voor de Genkse supporters. Ingvartsen scoorde maar de sterk ingevallen Myny miste meteen voor de bezoekers. Ook Pozuelo, Schrijvers en Malinovskiy faalden niet voor de thuisploeg, Ampomah en Demir troffen raak voor Waasland-Beveren maar toen ook Angban miste was het voorbij: 4-2.

Foto: Photo News

Andere kwartfinale afgelast, loting gaat wel door

De andere kwartfinale van vanavond, tussen Club Brugge en Charleroi, ging niet door. Scheidsrechter Jonathan Lardot keurde twee uur voor de aftrap het veld van het Jan Breydelstadion af: de grasmat in Brugge lag er door de overvloedige neerslag van de voorbije dagen doornat bij. Die wedstrijd zal ingehaald worden op dinsdag 16 januari 2018 (20u45).

Dinsdag verzekerden Standard en KV kortrijk zich al van een plaats bij de laatste vier: de Luikenaars wonnen in en tegen Oostende met 2-3, terwijl Kortrijk AA Gent met 4-1 afdroogde.

De loting voor de halve finales vindt morgen/donderdag wel plaats om 17u.