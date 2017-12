KV Kortrijk slaat bekerdroom van AA Gent aan diggelen en stoot verdiend door in Croky Cup

KV Kortrijk heeft zich als eerste ploeg voor de halve finales van de Croky Cup geplaatst. De West-Vlamingen versloegen AA Gent met duidelijke 4-1 cijfers, aan de rust stond het al 3-1 voor de Kerels. Doelman Thomas Kaminski speelde een sterke wedstrijd bij Kortrijk en zorgde er zo mee voor dat Gent er nooit een wedstrijd van kon maken.

Bij KV Kortrijk roteerde Glen De Boeck niet al te veel voor deze bekermatch. Kagelmacher en De Smet waren de enige nieuwe gezichten vergeleken met zaterdag, toen Kortrijk nog verloor van Gent met 2-1. Bij AA Gent wel veel nieuwe namen, Yves Vanderhaeghe zette zeven nieuwe spelers op het veld. Thomas Foket stond zo voor het eerst sinds zijn hartoperatie weer in de basis.

De Buffalo’s leken wel hun automatismen kwijt, want Kortrijk stond al na 5 minuten op een 1-0 voorsprong. Chevalier schilderde een hoekschop op het hoofd van rechtsback Lucas Rougeaux, die werkte de bal binnen. Lang kon KVK niet genieten van de voorsprong, al een minuut later zorgde Sylla al voor de 1-1 nadat Kaminski een vrije trap tegen de lat duwde. Alles te herdoen voor Kortrijk, maar daar hadden de Kerels geen problemen mee. Kortrijk nam de match in handen en kon na doelpunten van Ouali en Ajagun verdiend met een 3-1 de rust in.

Gent in de problemen dus, maar Vanderhaeghe behield het vertrouwen in zijn elftal en stuurde dezelfde elf de kleedkamers uit voor de tweede helft. Al na vijf minuten schreeuwden de Buffalo’s moord en brand, Brecht Dejaegere ging neer in de zestien maar kreeg geen penalty. Discutabel, maar ref Vertenten bleef bij zijn beslissing.

Daarna kreeg Sylla nog twee grote kansen, maar Kaminski ranselde kans na kans uit zijn netten. Gent begon furieus aan de tweede helft, maar kon dat niveau niet aanhouden. Een kwartier voor tijd besliste de thuisploeg de match dan helemaal: Jovan Stojanovic tikte een lage voorzet van Ajagun voorbij Kalinic: 4-1!

Oostende neemt het dinsdagavond nog op tegen Standard, woensdag is er Genk tegen Waasland-Beveren en de topper tussen Club Brugge en Charleroi. Daarna wordt de loting voor de halve finales uitgevoerd.

