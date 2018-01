Indrukwekkend Club Brugge overklast Charleroi en plaatst zich na vijfklapper voor halve finale Croky Cup

Club Brugge is de vierde en laatste halvefinalist in de Croky Cup, nadat het op indrukwekkende wijze Charleroi opzij wist te zetten. In een kolkend Jan Breydelstadion werd het maar liefst 5-1. Onder impuls van een sterke Jordy Clasie, de verrassing in de basis, en een trefzekere Brandon Mechele liet Club Brugge Charleroi geen schijn van een kans. Club Brugge speelt in de halve finale tegen Standard.

Waar de wedstrijd in Brugge een goeie maand geleden nog werd afgelast door de overvloedige regenval, lag ditmaal een spiksplinternieuwe grasmat de spelers op te wachten. Bij Club Brugge verraste Ivan Leko met zijn opstelling, hij liet Ethan Horvath op de bank en gaf de voorkeur in doel aan Guillaume Hubert. Op het middenveld stond Jordy Clasie - en dus niet Marvelous Nakamba - tussen de lijnen. Bij Charleroi werd de zieke Dessoleil vervangen door de Macedoniër Zajkov en stond Mandanda in doel.

Even spanning

De thuisploeg had er duidelijk zin in op een gloednieuwe groene grasmat. Club Brugge ging door op het elan van voor de winterstop. Wesley kopte een grote kans naast maar de Braziliaan lag even later wel aan de basis van het eerste doelpunt. Zijn voorzet werd door de goed gevolgde Hans Vanaken in twee tijden en met een gelukje tegen de netten gewerkt: 1-0 na elf minuten. Club drukte door en elf minuten later stond de 2-0 al op het bord. Vormer bracht goed voor, Brandon Mechele kopte aan de eerste paal binnen. De match leek al gespeeld, maar daar bracht Charleroi al snel verandering in. N’Ganga zorgde voor leven in de brouwerij met een heerlijke knal vanop afstand, al zag Hubert er bleekjes uit.

Foto: JPL

Club ontketend

De aansluitingstreffer bleek slechts een voetnoot in de wedstrijd, want na het halfuur schakelde Club Brugge meer dan één versnelling hoger. Jordy Clasie, die een sterke match speelde, sleepte een corner uit de brand en opnieuw dezelfde tenoren speelden een hoofdrol: Vormer bracht voor, Mechele kopte binnen. 3-1, aan de rust stond het zelfs 4-1. Nog was de Brugse honger niet gestild. Wesley werkte een voorzet van Limbombe acrobatisch binnen.

Foto: Photo News

Club duwde door in het begin van de tweede periode. Doelman Mandanda werkte niet mee en hield de 4-1 lang op het scorebord. De portier moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven op een dubbele poging van Hans Vanaken, die op aangeven van de scheidsrechter achter doel werd goedgekeurd. Het tempo verdween uit de partij en beide ploegen waren al met hun gedachten bij de volgende belangrijke competitiematch. Zo mag Club Brugge verdiend toewerken naar de halve finale tegen Standard op 31 januari, de terugmatch staat op 8 februari op het programma.