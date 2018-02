Standard overklast onherkenbaar Club Brugge in halve finale Croky Cup, maar slikt wel belangrijke tegengoal

Standard heeft een belangrijke stap richting de bekerfinale gezet. Het was duidelijk een maatje te groot voor Club Brugge in eigen huis: het werd 4-1 na onder andere een hattrick van Renaud Emond. Dankzij nieuweling Matej Mitrovic, die in het slot nog de levensbelangrijke tegengoal scoorde, heeft Club wel nog een reddingslijn voor de terugmatch van volgende week.

Na de mindere prestaties van de afgelopen weken (Club Brugge pakte tegen Antwerp, KV Oostende en AA Gent ‘slechts’ 4 op 9) besloot coach Ivan Leko om enkele aanpassingen door te voeren voor de heenwedstrijd in de halve finales van de Croky Cup. Het leidde tot een experimentele opstelling die bij menig Club-fan de wenkbrauwen deed fronsen: Nakamba en Clasie naast elkaar op het middenveld, met Vormer in een meer aanvallende rol op de rechterflank. Het leek ook zijn vruchten af te werpen, want Club Brugge begon het beste aan de wedstrijd. Diaby kreeg meteen een goede kans dankzij defensief geklungel bij Standard, maar de bal ging via een Luiks been nog naast.

Standard groeide langzaam maar zeker in de wedstrijd. Bij de eerste grote kans voor de Rouches schoot Emond, afgelopen zondag tegen Anderlecht nog stevig op de sukkel met een pak gemiste kansen, meteen raak: het werd 1-0 na zwak verdedigen van Club Brugge op een strakke voorzet van Edmilson. Even later werd het op vrijwel identieke wijze 2-0, met opnieuw Emond aan het kanon. Vooral verdediger Jordi Vanlerberghe, stevig onder druk gezet door de komst van Alexander Scholz en Matej Mitrovic, zag er niet goed uit. Standard hield de match onder controle en mocht uiteindelijk met een dubbele voorsprong de rust in.

Ivan Leko zag dat het experiment gefaald was en besloot in te grijpen na de rust. De bleke Vanlerberghe werd gewisseld voor nieuwe transfer Mitrovic, terwijl ook Clasie in de kleedkamer bleef. Wesley kwam erop, waardoor Club weer met twee spitsen ging spelen. Het gewenste effect had dat allerminst, want ondanks een scherpe aanval van Vormer (paal) werd het al vroeg 3-0. En opnieuw was het Renaud Emond, die zijn absolute hoogtepunt van het seizoee beleefde en dus een hattrick scoorde. Even later maakte Edmilson de vernedering compleet door er zelfs 4-0 van te maken.

Club Brugge had aanvankelijk geen antwoord in huis op de Luikse stormloop. Integendeel: het was zelfs Standard dat nog enkele goede kansen kreeg op de 5-0. Club ging wel op zoek naar het belangrijke doelpunt op verplaatsing, maar het huis van Standard stond stevig recht. In het slot kwam de belangrijke 4-1 er dan toch dankzij nieuwkomer Mitrovic, die de bal via een corner onhoudbaar binnenkopte. Zo heeft Club Brugge toch nog een waterkansje om de finale te halen. Al is het nog maar de vraag of Club daar iets mee zal doen, want de neerwaartse spiraal van de laatste weken werd ook op Sclessin weer doorgetrokken.

De terugwedstrijd wordt volgende week donderdag, op 8 februari, gespeeld. In de andere halve finale won Kortrijk dinsdagavond een spectaculaire wedstrijd tegen Racing Genk met 3-2.