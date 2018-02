Genk mist de kansen maar KV Kortrijk vergeet te profiteren: Clement verslaat De Boeck en haalt finale Croky Cup

De eerste finalist van de Croky Cup 2018 is bekend. Racing Genk had de heenwedstrijd met 3-2 verloren maar won de terugwedstrijd met 1-0 tegen KV Kortrijk dankzij een vroeg doelpunt van Ibrahima Seck. Genk mag zich zo opmaken voor bekerfinale nummer vijf.

Het was niet bepaald een eerste helft om van te smullen in de Luminus Arena, maar de beste kansen waren wel voor een enthousiast Genk. Kumordzi knalde eerst nog een goede schietkans naast, maar een minuut later was het wel raak. Nieuwkomer Seck met een harde kopbal. Onhoudbaar voor Kaminski en 1-0 voor de thuisploeg. Meteen daarna stond het bijna 2-0 maar Ingvartsen schoot voorlangs.



Op het halfuur was daar toch eens KVK. Ajagun zette Perbet alleen voor doel maar in plaats van nog enkele meters door te lopen, koos die meteen voor het schot. De Fransmans plaatst de bal boven de deklat. Aan de overkant trof een puike vrije trap van Pozuelo de dwarsligger, op de counter kon Chevalier een lob net niet kaderen. Genk bij rust dus virtueel in de finale.

Genk vergeet het af te maken

Kortrijk schoot goed uit de startblokken in de tweede helft, maar veel kansen leverde dat niet op. Genk creëerde wel snel een mogelijkheid. Seck stond helemaal in de zestien, maar de verdediger kreeg zijn tweede van de avond niet tegen de netten. Colley kwam dan goed weg met geel na een ingreep na een slechte controle en aan de overkant miste Ouali de gelijkmaker.

Het ging nu aardig op een neer, maar het vizier van Samatta stond niet scherp. Hij draaide zich goed richting doel, maar trapte dan van dichtbij over de kooi van Kaminski. Aan de overkant trapte ook Perbet een goede kans over doel. Makarenko verdedigde dan sterk op een gevaarlijke voorzet van Buffel, terwijl KVK met tien voort moest na een blessure voor Rougeaux en omdat de wissels al op waren.

Kortrijk kwam dan ook niet meer tot scoren en dus won Genk met 1-0. Goed voor de vijfde bekerfinale voor de Limburgers. Hun vorige vier (1998, 2000, 2009 en 2013) wonnen ze allemaal. In die van 1998 was huidig Genk-coach Philippe Clement erbij als speler.



Afwachten of Club Brugge of Standard daar verandering in kunnen brengen. De West-Vlaamse competitieleider verloor vorige week de heenwedstrijd met zware 4-1 cijfers en staat donderdagavond in de return in het Jan Breydelstadion voor een loodzware opdracht.