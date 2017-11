Slechts één op twee voor Neymar op strafschop, heerlijke knal van Marcelo goed voor zege tegen Japan

Brazilië heeft Japan in een vriendschappelijke interland verslagen met 1-3. Neymar benutte in het Franse Lille een strafschop maar miste er ook eentje, Gabriel Jesus en Marcelo scoorden eveneens in de eerste helft voor de Goddelijke Kanaries, Tomoaki Makino redde na rust de eer voor de volgende tegenstander van de Rode Duivels.

Neymar, die bij PSG afgelopen weekend nog geblesseerd aan de kant bleef, startte gewoon in de basis en opende na 9 minuten de score in het stade Pierre-Mauroy vanop de stip. De strafschop werd toegekend nadat de Franse ref Benoit Bastien videobeelden had geraadpleegd. Neymar miste even later zijn tweede elfmeter na een nonchalante aanloop.

Real Madrid-verdediger Marcelo (18.) en Gabriel Jesus (36.), smaakmaker bij Manchester City, dikten de voorsprong van de Goddelijke Kanaries voor de rust verder aan. Makino (62e) redde na de pauze de eer voor Japan, waar Yaya Kubo (AA Gent) de eerste helft speelde en Ryoya Morioka (Waasland-Beveren) twintig minuten voor tijd inviel. Eiji Kawashima, ex-Lierse en Standard, stond in doel.

Japan, net als Brazilië geplaatst voor het WK, is volgende dinsdag tegenstander van België in het Jan Breydelstadion in Brugge.

