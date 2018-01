Na vier jaar en drie maanden: Vertonghen scoort nog eens voor Tottenham

Tottenham Hotspur heeft zich vlot geplaatst voor de zestiende finales van de FA Cup. De Spurs zetten derdeklasser AFC Wimbledon op eigen veld vlotjes opzij met 3-0. Harry Kane zorgde met twee goals kort na het uur voor een geruststellende voorsprong, twintig minuten voor tijd legde Rode Duivel Jan Vertonghen de eindstand vast. Een zeldzaam doelpunt van onze landgenoot, het was al van oktober 2013 geleden dat hij scoorde voor de Spurs.

Vertonghen verschalkte de bezoekende doelman met een héérlijke knal in de bovenhoek vanop zo’n 20 meter. Voor de Belgische recordinternational was het zijn eerste doelpunt voor Tottenham sinds 24 oktober 2013, toen in de Europa League tegen Sheriff. Zijn laatste doelpunt in de Premier League dateerde zelfs van 30 maart 2013. Bij Tottenham maakte behalve Vertonghen ook Moussa Dembélé het bekerduel vol. De loting voor de zestiende finales wordt maandagavond uitgevoerd.

1536 - Jan Vertonghen has scored his first competitive goal for Tottenham in 1536 days, since scoring against Sheriff Tiraspol in October 2013. Wait. — OptaJoe (@OptaJoe) 7 januari 2018

Wanneer Vertonghen na de match Spurs TV te woord staat, kan trainer Mauricio Pochettino het niet laten om even tussenkomen. “Het was een prachtig doelpunt”, aldus de Argentijn.

Mauricio couldn't help but interrupt @JanVertonghen's interview to have his say on his 'goal' against AFC Wimbledon today!#COYS pic.twitter.com/d051Q153bG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 januari 2018

Foto: Photo News