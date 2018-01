Duurste verdediger aller tijden kopt Liverpool voorbij rivaal Everton naar volgende ronde FA Cup

Liverpool heeft zich naar de vierde ronde van de FA Cup getrapt na een felbevochten 2-1 zege tegen de stadsrivalen van Everton. De Merseyside Derby leverde een zinderende wedstrijd op in de derde ronde van de FA Cup, pas in het absolute slot kopte Virgil Van Dijk de 2-1 winning goal op het bord.

Liverpool begon de 230e Merseyside Derby met nieuwkomer en duurste verdediger Virgil Van Dijk meteen in de basis. Voor de Nederlander was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn monstertransfer, hij werd dus voor de leeuwen gegooid tegen de stadsrivalen van Everton. De Blues begonnen de wedstrijd met twijfels, sinds 23 december stokte de machine onder nieuwe coach Sam Allardyce en kon Everton vier matchen op rij niet meer winnen.

Geen Belgen dus op het veld, want bij Liverpool zat Simon Mignolet op de tribune. Jurgen Klopp gaf het vertrouwen aan de Duitser Loris Karius, terwijl de jonge derde doelman Danny Ward op de bank zat. Liverpool begon zoals verwacht goed aan de match, maar doelgevaar leverde dat niet meteen op. Iets na het halfuur viel er echter een appel uit de boom voor Liverpool, dat een penalty kreeg na licht contact tussen Adam Lallana en Everton-verdediger Mason Holgate. Scheidsrechter Madley wees echter resoluut naar de stip, James Milner twijfelde niet en legde de 1-0 voorbij Pickford in het mandje.

Foto: Photo News

Everton was nu aan zet, maar een schot tussen de palen leverde dat niet op in de eerste helft. Het laatste wapenfeit in de eerste helft was een heftige vechtpartij tussen Roberto Firmino en Mason Holgate, maar de ref hield de kaarten op zak en floot even later voor het rustsignaal. Doelpunten maken is een manco bij Everton, dat tijdens de rust bekend maakte dat het een nieuwe spits had aangetrokken: de Turk Cenk Tosun van Besiktas moet het grote gat dat Romelu Lukaku heeft achtergelaten proberen opvullen in Goodison Park.

Het begin van de tweede helft bracht geen beterschap voor Everton, dus greep Sam Allardyce in. Hij haalde Wayne Rooney, aan het begin van de wedstrijd al snel geelgeboekt voor een stevige tackle naar de kant en bracht de jonge Ademola Lookman tussen de lijnen.

Weer een wedstrijd

Die wissel wierp zijn vruchten af, Liverpool dacht zoals vaak iets te veel aan aanvallen en vergat zijn verdedigende taken. Na een corner voor de Reds counterde Everton dan ook via de vinnige Lookman, die de bal vooruit stuurde naar aanvoerder (en centrale verdediger) Jagielka. Die leek verrast dat hij zo ver op het veld stond, legde terug op Gylfi Sigurdsson en die legde koeltjes de 1-1 binnen voor Everton.

Het momentum leek nu bij Everton te liggen, maar een tweede doelpunt bleef uit voor de Toffees. Net op het moment dat de wedstrijd richting een 1-1 eindstand en dus een replay afstevende, zorgde nota bene Virgil Van Dijk voor de winning goal. De Nederlandse recordverdediger kopte zes minuten voor affluiten de 2-1 binnen na een fout van Everton-doelman Pickford. Liverpool naar de 1/16e finales van de FA Cup, Everton uitgeschakeld in de FA Cup. Het kon sinds 1999 nog nooit winnen op Anfield.