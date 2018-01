Blamage voor Arsenal: tweedeklasser scoort vier (!) keer en kegelt Gunners uit FA Cup

Nee, het is niet het seizoen van Arsenal. In de competitie is de titel al lang gaan vliegen. The Gunners wonnen echter drie keer de FA Cup in de voorbije vier seizoenen en wilden ook dit jaar hun seizoen redden via de beker. Maar daar stak tweedeklasser Nottingham Forest een stokje voor. De Engelse tweedeklasser klopte het grote Arsenal in eigen huis met spectaculaire 4-2 cijfers. En zo dreigt het geroep om het ontslag van Arsène Wenger andermaal de kop op te steken.

Eric Lichaj beleefde een eerste helft om van te dromen. De 29-jarige Amerikaan ontpopte zich namelijk tot kwelduivel van het grote Arsenal. Lichaj, die nota bene in de verdediging staat, kopte Nottingham Forest na 20 minuten op voorsprong. De Amerikaan klopte doelman Ospina na een vrije trap, Arsenal plots op achtervolgen aangewezen.

The Gunners reageerden wel gepast, want amper drie minuten na het openingsdoelpunt . Op een warrige fase na eveneens een vrije trap hing de Duitse verdediger de bordjes weer in evenwicht.

Daar is Mertesacker al met de gelijkmaker! #NFFCvAFC pic.twitter.com/6COzO9gWBb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 januari 2018

Maar Lichaj speelde de wedstrijd van zijn leven. De verdediger was vooraan blijven hangen. Bij Arsenal werkten ze de bal slecht weg en de Amerikaan pikte het leer op. Hij controleerde met de borst en vanuit stilstand borstelde hij het leer enig mooi in de bovenhoek, voorbij een verbouwereerde Ospina. The Gunners gingen met een achterstand de rust in, een stunt was in de maak.

Wat een doelpunt van Lichaj! @NFFC leidt zowaar met 2-1. #NFFCvAFC pic.twitter.com/oCIT4EmTSj — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 januari 2018

En die stunt kreeg op het uur nog meer vorm. De bal ging op d stip voor de thuisploeg, Brereton nam de verantwoordelijkheid op zich. De Engelse aanvaller kweet zich feilloos aan zijn taak, stuurde Ospina de verkeerde kant uit en plaatste het leer in de winkelhaak.

Ben Brereton diept de voorsprong van @NFFC verder uit! 3-1 #NFFCvAFC pic.twitter.com/bp6Y8um9bA — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 januari 2018

Twee doelpunten verschil, met nog minder dan een halfuur te gaan. De stress gierde bij de Arsenal-spelers door de lichamen. Maar ook bij Nottingham-doelman Smith, zo bleek. Die kwam gepast uit wanneer Welbeck op doel kon, maar de doelman liet het leer vervolgens glippen. Welbeck reageerde razendsnel en deponeerde de bal in het lege doel.

.@DannyWelbeck verkleint de kloof na geklungel van Jordan Smith 3-2!#NFFCvAFC pic.twitter.com/XwJDjiDDT9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 januari 2018

Even leek het erop dat Arsenal de scheve situatie zou rechttrekken, maar dat was buiten Debuchy gerekend. Die haalde in het slot Traore foutief neer in de zestien. De bal ging terecht op de stip, ditmaal klaarde Dowell de klus. Hij schoof wel uit en raakte de bal eigenlijk twee keer, maar de ref keurde het doelpunt wel goed ondanks protest van Arsenal. De bezoekers hingen nu helemaal in de touwen en liggen roemloos uit de FA Cup. Het wordt een seizoen om snel te vergeten voor Arsenal.