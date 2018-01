Sterke Lukaku trapt Manchester United naar de volgende ronde van de FA Cup

Manchester United heeft de horde genaamd tweedeklasser Derby County goed genomen in de derde ronde van de FA Cup. In Old Trafford werd het 2-0 voor ManUnited, waar Romelu Lukaku zijn rentree maakte na zijn hoofdblessure. Hij viel in in de tweede helft en legde net voor affluiten de 2-0 eindstand vast. Jesse Lingard had even daarvoor met een wereldgoal de score al geopend voor ManUtd.