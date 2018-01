West Brom knikkert Liverpool uit FA Cup, videoref verrassende man van de match

Liverpool ontving zaterdag West Bromwich Albion in de vierde ronde van de FA Cup. Bij Liverpool stond Simon Mignolet nog eens in de basis, maar hij beleefde geen al te leuke avond. In een zinderend begin stond het al snel 1-2 voor de bezoekers, die daarna bijna doorstoomden tot 1-3… maar de videoref kwam gepast tussen en keurde de goal af. De VAR kwam (correct) tussen in alle beslissende fases, dat leverde even later een penalty op voor de Reds maar Firmino miste. In een matige tweede helft nog milderen tot 2-3 via Salah, maar daar bleef het bij. Zo mag West Brom naar de achtste finale.

De match ging furieus van start. Al in de zesde minuut maakte Liverpool-spits Firmino de openingstreffer met een prachtig lobje over alles en iedereen. Nog geen dikke minuut later hingen de bordjes al in evenwicht. Na een mooi uitgesponnen aanval kwam de bal bij West Brom-spits Jay Rodriguez aan de rand van het strafschopgebied, die twijfelde niet en trapte de bal hard in de winkelhaak. Mignolet was kansloos op deze raket.

West Brom drukte meteen door en enkele minuten later was het alweer raak. Na een lage voorzet van linksback Kieran Gibbs kon de vrijstaande Rodriguez zijn tweede van de avond makkelijk binnentikken: 2-1. Mignolet alweer geklopt, maar opnieuw kon de Rode Duivel weinig inbrengen tegen de knappe aanval.

Drukke avond voor de videoref

West Brom bleef maar gaan, na een corner kopte Dawson de bal binnen. Mignolet werd echter gehinderd in de kleine rechthoek door Gareth Barry. De scheidsrechter besloot de videoref erbij te halen. De VAR is in Engeland enkel actief in de bekercompetities. Na het bekijken van de beelden besloot de ref dat Mignolet effectief gehinderd werd door Barry, die ook nog eens offside stond. Geen 1-3 dus.

Het was het begin van een drukke avond voor de video assistant referee. Net voor het halfuur ging Liverpool-winger Salah neer in de zestien na een trekfout van Jake Livermore. De scheidsrechter twijfelde en opnieuw moest de Videoref uitsluitsel bieden. Op de beelden was duidelijk dat Livermore aan Salah ging hangen, strafschop dus. Firmino nam zijn verantwoordelijkheid maar die miste. De bal spatte uiteen tegen de onderkant van de lat en de Braziliaan baalde als een stekker.

In de blessuretijd van de eerste helft devieerde Liverpool-verdediger Matip een voorzet-schot van Dawson knullig in eigen doel. Er was een reukje van buitenspel aan en opnieuw greep scheidsrechter Pawson naar de VAR. Uit de beelden werd duidelijk dat het geen offside was en het doelpunt werd goedgekeurd: 1-3.

Minder spektakel in de tweede helft

In de tweede helft viel er heel wat minder te beleven. Liverpool kon weinig weerwerk bieden en West Brom liet rustig begaan. Na 65 minuten kon Liverpool-manager Klopp het niet meer aanzien en voerde hij een driedubbele wissel door. Sané, Oxlade-Chamberlain en Can gingen naar de kant voor Ings, Henderson en Milner. Het loonde, in het slotkwartier kwamen de Reds eindelijk tot doelkansen.

Na een voorzet van Alexander-Arnold kwam de bal via Firmino plots terecht bij de vrijstaande Salah. Die maakte de kans koel af en de aansluitingstreffer was een feit: 2-3. Andermaal werd de hulp van de VAR ingeroepen, maar er was duidelijk niets aan de hand. Liverpool probeerde tevergeefs nog door te drukken, maar kwam niet meer tot scoren en West Brom trok aan het langste eind.