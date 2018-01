Will Grigg is opnieuw on fire! Noord-Ierse cultheld kegelt West Ham uit FA Cup

Wigan Athletic heeft zaterdag een stunt neergezet in de FA Cup. De derdeklasser nam met 2-0 de maat van Premier League-club West Ham United. Maker van beide doelpunten was de Noord-Ierse aanvaller Will Grigg. Die werd in de zomer van 2016 plots wereldberoemd dankzij de oorwurm “Will Grigg is on fire”. Met zijn twee doelpunt is Grigg nu ook topschutter in de FA Cup.

De aanvaller opende al na acht minuten de score tegen West Ham. The Hammers moesten kort na rust met een man minder verder, Wigan kon de kwalificatie ruiken. Op het uur ging de bal op de stip en Grigg verdubbelde vanop elf meter de score.

De spits tekende in vijf eerdere bekerwedstrijden al voor vier doelpunten. Zaterdag dikte hij zijn totaal dus aan tot zes in evenveel matchen. In de In de League One vond Grigg acht keer we weg naar de netten in 25 matchen.

De 26-jarige Noord-Ier is bij zowat elke voetbalfan bekend, ook al speelde hij altijd in de lagere reeksen. In het seizoen 2015-2016 scoorde hij aan de lopende band, waardoor hij door de fans werd getrakteerd op het liedje “Will Grigg is on fire, your defense is terrified”. De song ging viraal en overheerste zowaar het EK, ook al was de aanvaller een bankzitter bij zijn land. Grigg kwam geen enkele keer in actie in Frankrijk.

Wigan is aan een uitstekend seizoen bezig. The Latics gaan aan de leiding in de derde klasse en hebben de promotie voor het grijpen. In 2013 won Wigan onder Roberto Martinez nog de FA Cup, al degradeerde het datzelfde seizoen uit de Premier League, waarna het wegzakte.

Will Grigg‘s on fire #FACup — Jerome Boateng (@JB17Official) 27 januari 2018

Foto: Photo News

Foto: AFP