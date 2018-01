Engelse vierdeklasser verrast en houdt Tottenham op een gelijkspel in FA Cup

Tottenham moest zaterdag voor de vierde ronde op bezoek bij Newport County AFC. Newport komt uit in de League 2, de Engelse vierde klasse. Tottenham-manager Mauricio Pochettino kwam zoals verwacht met een half B-elftal voor de dag, zonder Eriksen, Son Hin Meun en Delle Alli. Rode Duivels Jan Vertonghen en Mousa Dembélé stonden wel aan de aftrap. De Spurs kwamen zowaar op achterstand tegen Newport in de eerste helft en ze wisten de nederlaag uiteindelijk maar nipt te vermijden: 1-1 eindstand.

Newport begon zeer sterk in de eerste helft en kon enkele goede kansen afdwingen tegen de nummer 5 uit de Premier League. Een flauw Tottenham had het moeilijk tegen het stugge Newport. Ze wisten maar weinig te creëren en een onzichtbare Harry Kane nam een snipperdag. In de 38ste minuut kwam Newport zowaar op voorsprong, de Ierse spits Padraig Amond kopte een voorzet staalhard tegen de netten.

In de tweede helft herpakte Tottenham zich en was het eenrichtingsvoetbal. Pochettino bracht Son en Alli en dat zorgde voor beterschap, maar veel grote kansen wisten de Spurs niet te creëren. De vierdeklasser verweerde zich kranig en slaagde erin om de aanvalsgolven van Tottenham af te weren. Kane miste aanvankelijk een enorme kopkans, maar in de 82ste minuut was het dan toch raak voor de topschutter uit de Premier League. Na een corner kon Son de bal verlengen met een hakje tot bij Kane, die van dichtbij makkelijk kon binnentrappen.

De Spurs kwamen niet meer tot scoren en Newport County AFC zorgt dus voor een enorme verassing met het gelijkspel. Binnenkort is de replay in Wembley, die zal uitmaken wie naar de achtste finales mag.