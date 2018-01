Batshuayi, met hulp van Hazard, schiet Chelsea naar volgende ronde FA Cup

Michy Batshuayi mocht zondag in de FA Cup opnieuw in de basis starten bij Chelsea en die kans greep onze landgenoot met twee handen. Na een halfuur spelen opende Batshuayi de score tegen Newcastle na een fantastische lange pass van Pedro en een goede combinatie van Hazard en Alonso. Vlak voor de rust verdubbelde Batsman de score, met dank aan een assist van Eden Hazard. Marcos Alonso bezegelde het lot van Newcastle in de tweede helft met een strakke vrije trap: het werd 3-0 op Stamford Bridge.