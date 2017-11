Werk aan de winkel: Rode Duivels kunnen niet winnen van Mexico na defensief geklungel

De Rode Duivels hebben nog wat werk voor het WK van deze zomer. De Belgische defensie kreunde tegen elf gretige Mexicanen, onder impuls van het goudklompje Hirving Lozano. De spits van PSV scoorde tweemaal. Gelukkig was er nog Romelu Lukaku, met twee goals en een voet in de derde, hielp de spits de Duivels aan een 3-3-gelijkspel. En zichzelf aan de titel van co-topschutter aller tijden bij de Rode Duivels.

Een tegenstander uit een ander continent? Hoe zou dat voelen? In de aanloop naar het WK in Brazilië kon België niet winnen tegen Colombia, Japan en de Ivoorkust. Vier jaar later begon de exotische oefenronde met een gelijkspel tegen Mexico. Op de 3-3 was niets af te dingen. In het slot ontsnapte België nog aan de nederlaag.

Mexico is misschien geen Duitsland of Spanje, het is meer dan sterk genoeg om de zwakke punten van de Belgen bloot te leggen. En die zwakke punten liggen meer dan ooit in de verdediging.

Bondscoach Roberto Martinez had Laurent Ciman aangeduid als de man die met zijn ervaring de afwezigheid van Vincent Kompany, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen (allen geblesseerd) kon helpen opvangen. De waarheid was dat hij de eerste verdediger was die water maakte. Veelvuldig balverlies, slechte passing en een penaltyfout in de eerste helft. Defensieve fouten in de tweede.

Goeie voetballers heeft Mexico altijd gehad. En de lichting voor Rusland 2018 is opnieuw een bekoorlijk kransje snelle wingers, precies passende middenvelders en een paar stevige verdedigers. Miguel Layun, scherpschutter uit Porto, voerde vroeg in de wedstrijd een waarschuwingsschot af. Thibaut Courtois redde attent met één hand.

Pas na een kwartier slaagden de Belgen lijn in het spel te krijgen. Eden Hazard eiste de bal op en zette Lukaku op weg naar de 1-0. De spits van United ging op snelheid en kracht voorbij Moreno en voerde een gekruist schot af. Standard-doelman Ochoa duwde het leer pardoes in de voeten van Eden Hazard die zijn 21ste voor de Duivels scoorde en nu tot op een goal van legende Jan Ceulemans nadert.

Kevin De Bruyne had wat meer tijd nodig om in de wedstrijd te komen. De spelmaker van Manchester City dwong Ochoa tot een goede redding in de korte hoek. Maar voor de rest waren het de Mexicanen die het spel dirigeerden. Op het middenveld verloren Tielemans en De Bruyne vaak de bal.

Na een halfuur hadden de bezoekers 62 procent van het balbezit. Als het er bondscoach Roberto Martinez om te doen was de Duivels voor problemen te stellen, was zijn opzet geslaagd. Nadat Ciman Chicharito Hernandez had neergetrokken, ging de bal op de stip. Kapitein Guardado stuurde Thibaut Courtois de verkeerde kant uit.

De tweede helft begon opnieuw met een doelpunt voor de Belgen. Eerst ging een schot van Lukaku nog voorlangs, daarna zorgde een slechte controle ervoor dat Ochoa zich opnieuw moest omdraaien. Een knap balletje buitenkant voet van Dries Mertens viel via de dij van Lukaku in doel.

Maar wat de Duivels aan scherpte wonnen voorin, verloren ze achter in het veld. Chucky Lozano, rijzende ster van het Mexicaanse voetbal en dit seizoen actief bij PSV, kapte Boyata uit om de 2-2 te scoren. Even later profiteerde hij van slecht verdedigen van Ciman om Mexico op voorsprong te brengen. Het werd even heel stil in het Koning Boudewijnstadion.

Een pijnlijke avond dreigde, maar Romelu Lukaku zorgde ervoor dat er toch nog een feestelijke afdronk kwam. Met zijn tweede goal van de avond, deze keer wel knap afgewerkt, behoedde hij België niet alleen voor de nederlaag, hij is nu medetopschutter van de Rode Duivels. Met dertig goals staat hij op gelijke hoogte met Bernard Voorhoof (net als Lukaku ex-Lierse) en Paul Van Himst. Lukaku bereikt de kaap op de leeftijd van 24 jaar na 64 wedstrijden.