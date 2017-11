Lukaku helpt België voorbij Japan, maar Rode Duivels hebben nog veel werk voor het WK

De Rode Duivels hebben dinsdagavond hun laatste match van 2017 met 1-0 gewonnen tegen Japan. Net zoals afgelopen vrijdag tegen Mexico overtuigden de Belgen opnieuw niet in een oefeninterland tegen WK-deelnemer, maar Romelu Lukaku trok de Duivels met zijn 31e doelpunt - een record - toch over de streep. België sluit zo 2017 af zonder nederlaag, maar heeft nog ontzettend veel werk voor de boeg voor de start van het WK over zeven maanden.

Zoals aangekondigd voerde bondscoach Martinez een flink aantal wissels door in vergelijking met de matige oefeninterland tegen Mexico (3-3) afgelopen vrijdag. Simon Mignolet nam de plaats van Thibaut Courtois in doel in. Vertonghen en Kabasele vervingen de flaterende Ciman en Boyata in de driemansdefensie naast Thomas Vermaelen. Dries Mertens en Thorgan Hazard mochten de offensieve flanken bevolken in steun van diepe spits Lukaku. Eden Hazard zat uit voorzorg niet op de bank.

Wie een felle reactie van de Rode Duivels had verwacht na de kritiek van afgelopen weekend, kwam bedrogen uit. De vinnige Japanners schoten zelfs het best uit de startblokken. De onder vuur genomen driemansdefensie straalde weinig vertrouwen uit. Kevin De Bruyne, sinds zondag in het oog van het zelf gecreëerde stormpje, toonde zich de meest bedrijvige Duivel. Hij dwong Kawashima tot een eerste redding. Even later moest de voormalige doelman van Lierse en Standard aan het werk op een bescheiden poging van Lukaku.

Niet veel soeps dus. En dus warmden de 26.000 fans in het kille Jan Breydelstadion zich maar op met enkele mexican waves. Die doofden al even snel uit in gemor, want de Belgen vonden geen openingen tegen de fel opzittende Japanners. De beste kans voor de pauze was voor Thorgan Hazard, maar die worstelde te lang met de bal om alleen voor doel te kunnen komen.

Weinig beterschap na de rust, waar een schotje van Vertonghen lange tijd het enige Belgische gevaar bleef. Een te laag tempo, te weinig beweging zonder bal en te veel individuele slordigheden zorgden ervoor dat de Japanse organisatie op een geen enkel moment aan het wankelen werd gebracht. Niet dat de Japanners zelf over de middellijn kwamen, maar de fluitconcerten die steeds luider werden moeten Martinez zorgen baren.

Recordgoal voor Lukaku

De bondscoach haalde halfweg de tweede helft Dries Mertens (voor Mirallas) en Kevin De Bruyne (voor Dembélé) naar de kant. Even later wilde hij hetzelfde doen met Romelu Lukaku, maar die had eerst nog een afspraak met de geschiedenis. Na een knappe dribbel vond Nacer Chadli de spits van Manchester United aan de tweede paal: Lukaku kopte van bijna op de doellijn zijn 31e doelpunt als international tegen de touwen. Daarmee wordt Lukaku op zijn 24e alleen recordhouder van België.

Niet dat die 1-0 de Rode Duivels vleugels gaf. Integendeel. In de vijf minuten die op het openingsdoelpunt volgden moest Simon Mignolet uitpakken met twee broodnodige saves. Een opsteker voor de Limburgse keeper, die zo toch ook kon tonen dat hij een betrouwbaar alternatief is voor Courtois.

Door de vele vervangingen aan beide kanten kabbelde de partij gezapig naar het einde. Een zege zonder glans voor de Belgen, die nog bijzonder veel werk voor de boeg hebben voor het WK. Op 1 december is België reekshoofd bij de loting, in maart zijn pas de volgende oefeninterlands.