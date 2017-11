Argentinië krijgt pak voor de broek van Nigeria maar de grote zorgen gaan naar Sergio Agüero

Er leek na 45 minuten geen vuiltje aan de lucht voor Argentinië. Zonder Lionel Messi stonden de Albiceleste in het Russische Krasnodar 2-0 voor in de oefeninterland tegen Nigeria. Maar tijdens en na de pauze ging het mis.

Bij de Argentijnen stonden nog wel een aantal grote namen tussen de lijnen. Zoals Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Paulo Dybala en Sergio Agüero. In de 27e minuut opende Sevilla-speler Ever Banega de score voor Argentinië en nog geen tien minuten later stond het al 2-0. Deze keer was het Agüero die de netten deed trillen in Rusland. Zijn 36e internationale doelpunt, waarmee hij nu derde is op de Argentijnse topschutterslijst. Enkel Messi (61) en Gabriel Batistuta (54) doen beter.

Tijdens de rust viel de aanvaller van Manchester City echter flauw in de kleedkamer. Om een nog onbekende reden viel Agüero plots tegen de grond. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht maar zou wel vrij snel weer bij bewustzijn gekomen zijn. Agüero onderging uiteraard enkele medische testen maar het is voorlopig wachten op de resultaten daarvan.

De Argentijnen waren na de pauze duidelijk wat uit hun lood geslagen en Nigeria profiteerde daar optimaal van. Kelechi Iheanacho zorgde meteen voor de aansluitingstreffer en nu zeven minuten in de tweede helft stond het weer gelijk toen Alex Iwobi de 2-2 scoorde. Brian Idowu en opnieuw Arsenal-speelr Alex Iwobi zorgden uiteindelijk voor de 2-4 eindstand.

Argentina haven't conceded 4 goals in a match since 2011.



That was in a 4-1 loss... to Nigeria. pic.twitter.com/veeAWPcf7M — Footy Accumulators (@FootyAccums) 14 november 2017