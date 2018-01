Gouden trio Neymar, Mbappe en Di Maria verpulvert Rennes in Franse beker

In de derde ronde van de Franse Beker heeft Paris Saint-Germain zondagavond met verpletterende 1-6 cijfers gewonnen op het veld van Rennes. Thomas Meunier keek toe vanop de bank en zag dat het goed was.

Het leek wel of de goudhaantjes de buit eerlijk wilden verdelen. Zo scoorde Kylian Mbappé in de 9e en de 75e minuut. Neymar schitterde in minuut 17 en minuut 43. Ángel Di María (24e en 74e) pikte ook zijn twee doelpuntjes mee. Aan de overkant scoorde Benjamin Bourigeaud (66e) vanop de stip wat je met moeite een eerredder kan noemen.