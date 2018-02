Meunier en PSG naar kwartfinale Franse beker dankzij hattrick van Di Maria, Alves staat even in doel

In de achtste finales van de Coupe de France heeft PSG, zonder Neymar, zich dinsdag vlot geplaatst voor de kwartfinales ten koste van FC Sochaux. Angel Di Maria had met een hattrick het grootste aandeel in de 1-4 overwinning van de Parijzenaars. Rode Duivel Thomas Meunier stond de hele wedstrijd op het veld.

De Parijzenaars namen een droomstart met een doelpunt van Di Maria na amper 53 seconden, op aangeven van Kylian Mbappé. Vijf minuten later moest Sochaux-keeper Lawrence Ati-Zigi de meubelen redden met een redding op een hakje van Edinson Cavani in de kleine rechthoek. Het was een geanimeerd matchbegin met kansen aan beide zijden. Na slecht uitvoetballen van Layvin Kurzawa kon Florian Martin de gelijkmaker voor Sochaux scoren.

Diezelfde Martin lag bijna aan de basis van de voorsprong voor de thuisploeg toen zijn corner na twintig minuten op de schoen van Mickaël Alphonse belandde, die vlak naast de paal mikte. Zeven minuten later was het wel raak aan de overkant: Cavani schoof de 1-2 aan de tweede paal binnen op aangeven van Kurzawa. PSG schakelde enkele versnellingen hoger, Sochaux kon amper volgen. Meunier waagde nog zijn kans op een afvallende bal na een corner, maar zijn schot vanop zo’n 25 meter waaide over.

Na de rust lieten de troepen van Unai Emery de teugels vieren. Even voor het uur kon Di Maria een mooie aanval bekronen met een doelpunt en was het boeken toe voor de thuisploeg. Vier minuten later was de hattrick van de Argentijn compleet toen hij de rebound op een schot van Cavani binnentikte. Sochaux kwam er niet meer aan te pas en Di Maria scoorde ei zo na zijn vierde treffer toen hij de bal na een voorzet van Mbappé op de linkerbil kreeg. In het absolute slot pakte de Duitse PSG-doelman Kevin Trapp nog rood na fors inkomen op de aanlopende Thomas Robinet buiten de zestien. De PSG-wissels waren reeds opgebruikt, waardoor verdediger Dani Alves nog een minuutje onder de lat moest postvatten. Het was slechts een smetje op een zorgeloze avond voor PSG.

